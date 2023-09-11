Во второй день Игр Непокоренных-2023 Украина получила 4 медали
В понедельник, 11 сентября, во второй день Игр Непокоренных-2023 в Дюссельдорфе Украина получила 4 медали, среди которых одно золото, одна бронза и два серебра
Об этом говорится в официальном facebook украинской сборной.
Николай Зарицкий завоевал золото по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11.30 м. Серебро Украины принесли Владимир Гера, в категории IF7 в метании диска с результатом 10.50 метра и Максим Дмитраш в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5.44 метра.
В свою очередь Виталий Бородавко финишировал третьим во время забега на 100 м в категории IT7 с результатом 12.56 секунд.
В общей сложности, за два дня Игр Непокоренных-2023, Украина завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
- В воскресенье, 10 сентября, сборная Украины получила 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на Играх Непокоренных.
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