Во второй день Игр Непокоренных-2023 Украина получила 4 медали

Об этом говорится в официальном facebook украинской сборной.

Николай Зарицкий завоевал золото по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11.30 м. Серебро Украины принесли Владимир Гера, в категории IF7 в метании диска с результатом 10.50 метра и Максим Дмитраш в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5.44 метра.

В свою очередь Виталий Бородавко финишировал третьим во время забега на 100 м в категории IT7 с результатом 12.56 секунд.

В общей сложности, за два дня Игр Непокоренных-2023, Украина завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.