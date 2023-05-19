Есть две Турции - "исламская" и "кемалистская", действующий президент накануне выборов молился в мечети Айя-София, а лидер оппозиции посетил могилу Ататюрка.

Одна не смогла выиграть у другой во время первого тура, а значит — независимо от результатов второго — они будут и дальше учитывать друг друга. Для Путина Эрдоган, конечно, более комфортен, с ним проще договариваться и у него есть недоверие к Западу. Не такое, как у Путина, но есть.

Для Путина Эрдоган, конечно, более комфортен, с ним проще договариваться и у него есть недоверие к Западу. Не такая, как у Путина, но есть

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Турция 16 раз воевала с Россией, но выигрывала только дважды: в Крымской и Холодной войне. Оба раза она воевала вместе с Западом и выиграла. Исторические параллели неблагодарны, но что-то у них есть.

Нам нужна Турция как партнер и союзник. Это может быть, когда Турция принадлежит к Западу со всей своей идентичностью и самобытностью: исламской и тюркской.

Турция, презирающая Запад и с подозрением к нему относящаяся, будет всегда смотреть на Путина как на партнера. Если возложить на чашу весов Байрактар и безумное увеличение торговли Турции и России, то первое нанесло российскому режиму ущерб, а второе спасло его от изоляции и частично санкций. Баланс очевиден.

Я не знаю, кого выберет Турция во втором туре, но главное, чтобы она выбрала меньше России. Для нас это главная ставка этих выборов.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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