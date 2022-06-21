Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг".

Стало известно, что 93% опрошенных украинцев не сомневаются, что Украина победит в войне с Россией. Отмечается, что высокий показатель уверенности наблюдается среди жителей всех макрорегионов и представителей разных возрастов.



Респонденты оценивают сроки достижения победы в войне следующим образом:

большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода

только четверть опрошенных верят в победу через несколько месяцев

в победу через несколько недель верят лишь около 6%

Из всех мировых лидеров наиболее позитивное отношение среди украинцев наблюдается к президенту Польши Анджею Дуду и премьеру Великобритании Борису Джонсону – более 90% (74-76% полностью положительно, еще 15-16% – скорее положительно).

К президенту США Байдену – положительно относятся 89%, а президенту Литвы Науседы – 73%. Кроме того, к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен положительно относятся 71% украинцев, президенту Турции Эрдогану – 59%, а президенту Франции Макрону – 58%.



Около 50% респондентов положительно относятся к президенту Румынии Иоганнису, а 45% – к премьер-министру Италии Драги.



Канцлер Германии Олаф Шольц нравится 41% граждан Украины. А к премьеру Венгрии Виктору Орбану среди украинского населения преобладает негативное отношение – 53%. Положительно относятся к нему 20%, не знают его – 20%.



Кроме того, отношение украинцев к канцлеру Шольцу и президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен за последние два месяца улучшилось. При этом граждане Украины стали хуже относиться к Эрдогану и Макрону.



Отмечается, что большинство респондентов к главам Беларуси (95%) и России (98%) относятся отрицательно.



Также по результатам опроса, 87% респондентов поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 4%, не проголосовали бы – 8%).



Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.



Из всех опрошенных 69% верят во вступление в ЕС в перспективе 5 лет (40% – в течение 1-2 лет, 29% – в пять лет). Еще 14% верят, что Украина станет членом ЕС в следующие 5-10 лет, 3% – через 10-20 лет. И только 7% не верят, что Украина интегрируется в Евросоюз.



Среди населения также возросла поддержка вступления в НАТО: на референдуме эту инициативу поддержали бы 76%, против – 10%, не проголосовали бы 12%.



В марте 2022 г. поддерживали вступление в Альянс 68%. Отмечается также, что в отличие от вступления в ЕС вступление в НАТО более осторожно воспринимается жителями восточных регионов страны (55% - за вступление, 20% - против, 22% не пришли бы на голосование).



Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

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