Во встрече по украинской Формуле мира на Мальте примут участие более 50 участников, - Зеленский

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении в субботу, 21 октября.

Зеленский подчеркнул, что Украина активно готовится ко встрече, которая запланирована на следующую неделю, а количество участников ежедневно увеличивается.

"Весомые государства мира будут представлены - перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем", - отметил президент.

Он сообщил, что во время разговора с президентом Эрдоганом 21 октября, тот подтвердил, что Турция примет участие во встрече.

"Готовимся также к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентскому уровню Крымской платформы. Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента", - рассказал президент.