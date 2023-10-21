Во встрече по украинской Формуле мира на Мальте примут участие более 50 участников, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обсуждении украинской Формулы мира, которое состоится в конце октября на Мальте, примут участие более 50 участников
Об этом президент заявил в вечернем видеообращении в субботу, 21 октября.
Зеленский подчеркнул, что Украина активно готовится ко встрече, которая запланирована на следующую неделю, а количество участников ежедневно увеличивается.
"Весомые государства мира будут представлены - перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем", - отметил президент.
Он сообщил, что во время разговора с президентом Эрдоганом 21 октября, тот подтвердил, что Турция примет участие во встрече.
"Готовимся также к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентскому уровню Крымской платформы. Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента", - рассказал президент.
- Ранее Украина и страны-партнеры договорились провести следующие переговоры на уровне советников безопасности лидеров государств относительно украинской Формулы мира на Мальте. Мероприятие запланировано на 28 и 29 октября.
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