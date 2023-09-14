Во Всеукраинском союзе парамедиков заявили о критически низком обеспечении армии медсредствами и некачественных турникетах
Глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус отметил, что ВСУ обеспечены турникетами только на 5%
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Наша армия обеспечена медициной процентов на 5 максимум, это так раньше было. За последние пару месяцев все ухудшилось. Все инициативы по проверке жгутов, чтобы не было китайских турникетов, закончились тем, что начмеды получили строгие выговоры. Их заставляли молчать и написать, что у всего боевого состава американские жгуты. Нормальных жгутов у нас 5%, а остальные - это какие-то ФЛПы, в том числе китайские, которые не работают. И поэтому наши солдаты умирают", - подчеркнул Вус.
По словам главы Всеукраинского союза парамедиков, в Украине производится 160 разновидностей турникетов, а годных только 2.
"Сич" и "Днепр" - это два единственных работающих украинских жгута. К сожалению, в нашей армии 158 этих нехороших жгутов. На каждого раненого бойца используется до 8 турникетов в день. На фронте каждый день используется примерно 1000 жгутов. И их нужно колоссальное количество. А еще нужно большое количество средств для тампонирования раны, для пневмоторакса и т.д. Для чего эти отписки Минобороны? Если люди, причастные к войне, знают, что мы обеспечены на 0%, а не на 100%", - подчеркнул Ус.
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