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Во Всеукраинском аграрном совете назвали вероятные убытки Украины в случае продления зернового эмбарго

20 сентября, 2023 среда
17:23
Экономика

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что Украина рискует потерять почти 600 млн евро до конца года из-за запрета на вывоз зерна

Об этом Марчук рассказал в Медиацентре Украины.

Украина ежемесячно теряет около 170 млн евро из-за эмбарго на поставку украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.

"Для нас, как государства, которое находится в войне и фактически полтора года реализует свою продукцию значительно ниже рыночных цен, возможность терять перспективу экспорта очень проблемна. В условиях войны и поддержки Вооруженных Сил Украины и экономики это очень большие деньги, на которые мы как государство рассчитываем", – объяснил Марчук.

Если эта ситуация будет продолжаться, то до конца года потери составят почти 600 млн. евро, добавил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал, что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил, что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Посла Украины Василия Зварыча 20 сентября вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокированию экспорта зерна некоторыми странами способствует РФ.

Мир
Польша
зерно
экспорт зерна
Война с Россией
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