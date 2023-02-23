Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

"Вторжение в Украину - это трагедия, которая имеет серьезные человеческие и экономические последствия. По нашим оценкам, за чертой бедности оказались еще 8 миллионов украинцев по сравнению с довоенным периодом. То есть страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности" , – заявил он.

Банерджи подчеркнул, что "текущие и будущие потребности Украины в финансировании ошеломляют".