Во Всемирном банке заявили, что война отбросила Украину на 15 лет назад в вопросе преодоления бедности
Во Всемирном банке считают, что война с российскими оккупантами отбросила Украину на 15 лет назад в вопросе сокращения уровня бедности
Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
"Вторжение в Украину - это трагедия, которая имеет серьезные человеческие и экономические последствия. По нашим оценкам, за чертой бедности оказались еще 8 миллионов украинцев по сравнению с довоенным периодом. То есть страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности" , – заявил он.
Банерджи подчеркнул, что "текущие и будущие потребности Украины в финансировании ошеломляют".
- В декабре 2022 года вице-президент Всемирного банка прогнозировала, что до конца года 8 млн человек в Украине будут жить в бедности.
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