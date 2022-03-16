Во всем мире идет "охота" на российских олигархов, - Кулеба

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Еспресо. TV.

"Вчера мы получили новые экономические санкции ЕС, а также некоторые персональные санкции со стороны США. Очень неплохо продвигаемся в нем в этом направлении. Давление на Россию становится все плотнее. Видим из российских новостей, что жизнь в РФ становится все хуже и хуже. Заслужили, а будет еще хуже. Во всем мире идет "охота" на российских олигархов. Они отчаянно перегоняют свои яхты и самолеты, ища место для их укрытия. Мы работаем со странами, чтобы минимизировать пути обхода санкций для России", - сказал Кулеба.

Напомним, у Путина возмущены конфискацией активов российских олигархов за границей, называя это "бандитизмом"

Абрамович перед санкциями переписал активы, - Wall Street Journal

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