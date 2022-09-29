Во всех столичных школах будет работать муниципальная охрана. На средства из городского бюджета

Об этом сообщает КГГА.

Первым районом, где заработает охрана, станет Святошинский. Брать под охрану школы других районов будут поэтапно.

КГГА рассказывает, что в каждой школе будет работать как минимум один охранник. Их работу будут оплачивать из городского бюджета.

"В настоящее время продолжается набор новых сотрудников КО "Муниципальная охрана" и инструктаж персонала", - отчитывается Киевская городская госадминистрация.

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