Во всех школах Украины провели Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"Национальный урок памяти призван способствовать формированию устойчивого негативного отношения граждан к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству и посягательств на право на жизнь", - говорится в сообщении.

Урок имел целью раскрыть сущность трагедии Холокоста в Украине и осветить тему расстрелов в Бабьем Яру.

