Во всех школах Украины провели Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
29 сентября в всех украинских школах состоялся Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
"Национальный урок памяти призван способствовать формированию устойчивого негативного отношения граждан к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству и посягательств на право на жизнь", - говорится в сообщении.
Урок имел целью раскрыть сущность трагедии Холокоста в Украине и осветить тему расстрелов в Бабьем Яру.
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