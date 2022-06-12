Во всех школах российского Благовещенска будут обучать китайскому языку
С 1 сентября все ученики Благовещенска, расположенного на российской границе с КНР, будут изучать китайский
Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, пишет российский ресурс "Говорящая Москва".
"С 1 сентября этого года мы планируем во всех благовещенских школах преподавать китайский язык", – сказал Орлов во время встречи с генконсулом КНР в Хараборвске Цуем Гоцзе.
Он сообщил, что в настоящее время спецкласс с глубоким изучением китайского языка есть только в одной школе Благовещиенска, расположенной неподалеку от российской границы с Китаем.
Напомним, после блокировки Visa и Mastercard россияне переходят на китайскую карточную систему.
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