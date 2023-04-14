Во всех регионах Украины завершился отопительный сезон
14 апреля в Украине официально завершился отопительный период 2022-2023
Об этом информирует прессслужба Нафтогаза .
"Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму", - заявил глава Нафтогаза, председатель Штаба по подготовке к отопительному периода Алексей Чернышев.
Сейчас Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023-2024.
Глава предприятия поблагодарил работников за работу этой зимой.
"Благодарю руководителей городов и областей, с которыми мы тесно работали в течение этой самой тяжелой зимы, оставаясь на связи 24/7 и оперативно решая все вопросы. Спасибо нашим героям-газовикам, которые непосредственно обеспечивали добычу и поставку голубого топлива и восстанавливали поврежденные" объекты. Несмотря на обстрелы, ракетный террор и постоянную опасность", - добавил Чернышев.
- Глава Минэнерго Галущенко ранее говорил, что Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, но готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас.
- Также председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус заявлял , что в некоторых регионах Украины можно выключить отопление 20 марта.
- 31 марта завершился отопительный сезон в Одессе, Запорожье и Полтаве. В Днепропетровской области выключать тепло в домах начали еще с 22 марта.
- В Харькове, учитывая погодные условия, решили завершить отопительный сезон 6 апреля. Обычно тепло выключают 15 апреля.
- Мэр столицы Виталий Кличко объявил о завершении отопительного сезона в Киеве 8 апреля.
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