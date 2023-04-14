Во всех регионах Украины завершился отопительный сезон

Об этом информирует прессслужба Нафтогаза .

"Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму", - заявил глава Нафтогаза, председатель Штаба по подготовке к отопительному периода Алексей Чернышев.

Сейчас Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023-2024.

Глава предприятия поблагодарил работников за работу этой зимой.

"Благодарю руководителей городов и областей, с которыми мы тесно работали в течение этой самой тяжелой зимы, оставаясь на связи 24/7 и оперативно решая все вопросы. Спасибо нашим героям-газовикам, которые непосредственно обеспечивали добычу и поставку голубого топлива и восстанавливали поврежденные" объекты. Несмотря на обстрелы, ракетный террор и постоянную опасность", - добавил Чернышев.