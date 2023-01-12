Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

При работе по возвращению украинских пленных существуют два этапа: переговоры и непосредственно возвращение и постизоляционный период.

"Постизоляцию мы организовываем в соответствии с международными требованиями. И сейчас Координационный штаб ГУР открывает по всем регионам Украины филиалы, чтобы вернувшимся из плена родственникам военнопленных и военнослужащим было удобно обращаться туда по месту жительства", - сказала Маляр.

В частности, 11 января в Николаеве открыли один из таких центров. Там освобожденный из плена военный может получить медицинские и психологические услуги. Маляр подчеркнула, что абсолютное большинство бывших пленников после реабилитации возвращается на службу. Также в ячейках помогают семьям военнопленных.

"К примеру, на Николаевщине проходят встречи с находящимися в плену семьями военнослужащих, их детей поздравляют с днями рождения. Работа на сегодня ведется" - сказала заместитель министра обороны.

Маляр добавила, что Украина соблюдает все международные нормы содержания российских пленных, и открыта в процессе обменов: "Наши списки - открыты, у нас нет кулуарных договоренностей. Все открыто для мира".

11 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Анкаре обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возвращение из плена РФ украинцев.