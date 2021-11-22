Во всех образцах анализов COVID-пациентов из девяти областей Украины обнаружили штамм "Дельта", - Ляшко

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, 22 ноября.



"На прошлой неделе было проведено секвенирование образцов из девяти областей Украины. В результате секвенирования и анализа полученных результатов установлено, что у всех проанализированных пациентов обнаруженный штамм коронавируса является штаммом "Дельта", - сказал Ляшко.



Он также сообщил, что в Украине за неделю в среднем секвенируют около 80-100 образцов.



Ляшко напомнил, что с сентября 2021 года у Украины есть мощность для собственного секвенирования. Это позволяет полностью расшифровать геном вируса и осуществлять эпиднадзор за всеми циркулирующими в стране штаммами коронавируса.



Секвенирование генома – метод, который используют для генетического анализа коронавируса. Его используют, чтобы обнаружить, какие штаммы циркулируют на той или иной географической территории, каким образом вирус распространяется и произошли ли мутации в геноме вируса.

Напомним, 15 ноября Кабинет министров Украины выделил 67,5 млн грн для выявления штамма COVID-19 "Дельта" региональным центрам контроля и профилактики заболеваний Минздрава.