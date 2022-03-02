Во всех областях Украины создали официальные Telegram-каналы глав ОГА для информирования населения. СПИСОК
По состоянию на 2 марта во всех областях Украины созданы официальные Telegram-каналы председателей облгосадминистраций для информирования населения о текущей ситуации
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В прикрепленном сообщении представлен список ссылок на каналы глав облгосадминистраций, в которых украинцы могут следить за информацией от официальных источников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
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