Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Во всех областях Украины создали официальные Telegram-каналы глав ОГА для информирования населения. СПИСОК

Во всех областях Украины создали официальные Telegram-каналы глав ОГА для информирования населения. СПИСОК

2 мартa, 2022 среда
09:57
война с Россией Telegram

По состоянию на 2 марта во всех областях Украины созданы официальные Telegram-каналы председателей облгосадминистраций для информирования населения о текущей ситуации

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В прикрепленном сообщении представлен список ссылок на каналы глав облгосадминистраций, в которых украинцы могут следить за информацией от официальных источников.

Новости
Telegram
Читайте также:
1 мартa, 2022 вторник
В знак протеста: дипломаты покинули зал Совета ООН во время видеовыступления Лаврова
28 февраля, 2022 понедельник
"Путин проиграл войну Украине и подлежит отстранению или ликвидации": Центр исследований армии призвал россиян спасти будущее их детей
пенсия
1 мартa, 2022 вторник
Правительство рассказало, как будут платить пенсии в марте
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 31.15
  • EUR
    Покупка 32.7
    Продажа 34.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
2 мартa
18:48
"Представьте Зеленского, который в телевизоре делает заявление": Россия может использовать дипфейк, чтобы объявить о якобы капитуляции Украины
18:48
санкции против рф
США готовят новые санкции против российских олигархов, - Reuters
18:42
Санкции против России
Около сотни транснациональных компаний выходят с рынка России. Список
18:34
Оккупанты создают фейковые страницы украинских воинских частей
18:29
ВСУ уничтожили командный пункт врага под Чернобылем. Российский генерал скрылся
18:28
В Одесской области в бомбоубежище зарегистрировали брак
18:24
EA Sports уберет Россию из спортивных симуляторов FIFA и NHL
18:22
С начала полномасштабной войны из Украины выехали около 836 тыс. человек, - ООН
18:10
Захватить Украину должны были до 6 марта: Минобороны получили секретные документы захватчиков
18:08
Российские войска зашли в Балаклею на Харьковщине, власти с ними не будут сотрудничать, - мэр
18:07
Украинские военные освободили Макаров в Киевской области, - ВСУ
17:56
В Изюме кафиры повредили газопровод
17:50
Зеленский после переговоров с Мишелем: ожидаем положительных сигналов относительно членства в ЕС
17:46
ВООЗ
Гендиректор ВОЗ призвал организовать гуманитарную границу в Киев
17:38
В Украине с начала полномасштабного вторжения погиб первый работник СМИ, - Геращенко
17:34
На спецсчет НБУ для украинских военных перечислили уже более 6 млрд грн
17:34
Прокуратура открыла уголовное производство по госизмене руководства Станицы Луганской
17:23
Канада
Преступления против человечности: Канада подала иск против России в Международный уголовный суд ООН из-за войны в Украине
17:13
Мариуполь 14 часов находится под обстрелами: разрушены школа и общежитие для переселенцев, 42 человека ранены
17:06
Россия обстреляла блокпост на Житомирщине, четыре человека погибли
17:04
Страны ЕС не будут передавать Украине истребители
16:55
В правительстве готовят обращение к международному сообществу с призывом к полной инфраструктурной изоляции России
16:55
Михаил Федоров
Федоров обратился к IT-компаниям SAP и Oracle с просьбой не предоставлять услуги в России
16:44
Кулеба
Кулеба: пребывание РФ в Совбезе ООН нелегитимно
16:27
Россия хочет обойти санкции с помощью трех стран, Украина будет работать с ними, - Кулеба
16:22
санкции против РФ
Китай не присоединится к западным санкциям против России
16:15
Подоляк: Россия вероятно введет военное положение
16:13
Что делать при обстреле: Центр противодействия дезинформации обнародовал инструкцию
16:12
Российским ДРГ раздали украинские паспорта нового образца
16:03
Дмитрий Кулеба
Для борьбы с Россией в Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира, - Кулеба
16:00
Польша предложила ЕС предоставить Украине €100 млрд на восстановление инфраструктуры
15:48
К 15 годам лишения свободы: в Госуму РФ внесли поправки о наказаниях за распространение фейков о действиях ВС России
15:44
104 года до мести: ВСУ и терроборона разбили россиян под Крутами
15:32
За семь дней полномасштабной войны с РФ погибли более 2 000 мирных украинцев
15:29
РФ обстреляла пивзавод на Луганщине, погиб человек, - ОВА
15:27
Крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области обесточена из-за обстрелов, невозможно обеспечить кормом более 3 млн кур, - Денисенко
15:17
Разбитая техника, убитые оккупанты: Генштаб ВСУ показал результаты информирования армии гражданскими в чат-боте stop_russian_war_bot
15:16
Порошенко: мир должен знать правду о страшных преступлениях Путина против украинского народа
14:52
диверсант
В киевском метро задержали пятерых диверсантов, один из них прятал боеприпасы в детской игрушке
14:09
Алексей Арестович
Арестович: ВСУ перешли в наступление под Горловкой, на Черниговском и Сумском направлении оккупанты остановлены, РФ бросает в бой курсантов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV