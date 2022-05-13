Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом из населенных пунктов", - говорится в сообщении.



Без водоснабжения остаются только отдельные дома, коммунальные службы работают над устранением неполадок.

Напомним, в Киевской области сократили время комендантского часа , работу общественного транспорта столицы продолжат.

До 15 мая комендатский час в Киевской области действует с 22:00 до 5:00 утра. А метро курсирует для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут.

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