Во всех населенных пунктах Киевщины возобновили водоснабжение
В Киевской области без водоснабжения остаются только отдельные дома, в целом коммунальные службы возобновили довоенное состояние поставки воды
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
"В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом из населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Без водоснабжения остаются только отдельные дома, коммунальные службы работают над устранением неполадок.
- Напомним, в Киевской области сократили время комендантского часа , работу общественного транспорта столицы продолжат.
- До 15 мая комендатский час в Киевской области действует с 22:00 до 5:00 утра. А метро курсирует для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут.
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