Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"300 тыс. российских мобилизованных, которые уже полгода проводят интенсивную подготовку, нужно учитывать, как серьезную опасность. Также нужно обращать внимание на то, что Путин объявил вторую волну мобилизации и еще будет мобилизовано около 100-200 тыс. Эти люди жалеют только одно , что их генералы воруют деньги и не позволяют им быть лучше экипированными, чтобы эффективнее убивать украинцев. Последние 20 лет путинский режим целенаправленно накапливал ненависть и проводил дегуманизацию украинской нации, позволяющую россиянам нас убивать. Российские резервы действительно еще не применялись", - подчеркнул Тетерук.

По его словам, на восточном участке фронта воюют подразделения армии РФ, выполняющие задачи по позиционной борьбе.

"Позиции обеих сторон практически не меняются. 100 метров – это точно не наступательные действия. Во время южного отступления Россия сохранила наиболее боеспособные воздушно-десантные бригады, она их еще не использовала. Когда РФ будет использовать такие подготовленные подразделения, тогда мы будем видеть наступательные действия . Обесценивать потенциал РФ - подвергать нас опасности", - подчеркнул Тетерук.