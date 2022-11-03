Во время выступления перед министрами G7 Кулеба показал часть упавшего на Киев иранского дрона
Во время видеовыступления 3 ноября на встрече министров иностранных дел G7 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продемонстрировал им обломок недавно упавшего на Киев беспилотника иранского производства
Об этом Кулеба написал в твиттере.
"Иран должен прекратить поставлять России оружие, которое используется для убийства украинцев, или столкнется с еще более жестким глобальным давлением и последствиями", – отметил он.
Министр добавил, что несмотря на нарушившее связь обесточивание, он сумел обратиться к министрам иностранных дел G7.
"Ключевые сигналы: энергетические трансформаторы, противовоздушная и противоракетная оборона, танки стандарта НАТО, новое оружие для поддержки наступления Украины, санкции, ответственность за преступление агрессии против Украины", – написал Кулеба.
- Руководители МИД группы G7 на днях проводят встречу в немецком Мюнстере. Украинская тема является одной из ведущих. Среди вопросов, запланированных к обсуждению министров стран G7, – роль Китая в мире и протесты в Иране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 38.6Продажа 39.57
- Актуальное
- Важное