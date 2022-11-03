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Во время выступления перед министрами G7 Кулеба показал часть упавшего на Киев иранского дрона

3 ноября, 2022 четверг
19:52
Мир

Во время видеовыступления 3 ноября на встрече министров иностранных дел G7 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продемонстрировал им обломок недавно упавшего на Киев беспилотника иранского производства

Об этом Кулеба написал в твиттере.

"Иран должен прекратить поставлять России оружие, которое используется для убийства украинцев, или столкнется с еще более жестким глобальным давлением и последствиями", – отметил он.

Министр добавил, что несмотря на нарушившее связь обесточивание, он сумел обратиться к министрам иностранных дел G7.

"Ключевые сигналы: энергетические трансформаторы, противовоздушная и противоракетная оборона, танки стандарта НАТО, новое оружие для поддержки наступления Украины, санкции, ответственность за преступление агрессии против Украины", – написал Кулеба.

  • Руководители МИД группы G7 на днях проводят встречу в немецком Мюнстере. Украинская тема является одной из ведущих. Среди вопросов, запланированных к обсуждению министров стран G7, – роль Китая в мире и протесты в Иране.

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