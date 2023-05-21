Об этом пишет SOTA.

В преддверии дочь известного российского политзаключенного Алексея Навального, Дарья Навальная, была приглашена на церемонию вручения дипломов администрацией Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Это вызвало возмущение среди студентов и выпускников, создавших петицию с требованием не допускать россиянку на официальные мероприятия.

Фото: Sota

Сама Дария Навальная учится в Стэнфордском университете штата Калифорния. В результате некоторые студенты повернулись спиной к трибуне, когда дочь политика выступала с речью.

Сама речь Навальной состояла из общих тезисов об отце: "лидер, борющийся с авторитарным режимом Путина и усиливающий голоса умирающих людей" и о себе и студентах, с которыми она общалась: "пионеры будущего".