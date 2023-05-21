Во время выступления дочери Навального в Джорджтаунском университете украинские и грузинские студенты развернулись спиной к ней
Во время выступления дочери российского политзаключенного Алексея Навального, Дарьи Навальной, студенты Джорджтаунского университета повернулись к ней спиной, держа украинские и грузинские флаги
Об этом пишет SOTA.
В преддверии дочь известного российского политзаключенного Алексея Навального, Дарья Навальная, была приглашена на церемонию вручения дипломов администрацией Джорджтаунского университета в Вашингтоне.
Это вызвало возмущение среди студентов и выпускников, создавших петицию с требованием не допускать россиянку на официальные мероприятия.
Фото: Sota
Сама Дария Навальная учится в Стэнфордском университете штата Калифорния. В результате некоторые студенты повернулись спиной к трибуне, когда дочь политика выступала с речью.
Сама речь Навальной состояла из общих тезисов об отце: "лидер, борющийся с авторитарным режимом Путина и усиливающий голоса умирающих людей" и о себе и студентах, с которыми она общалась: "пионеры будущего".
- Напомним, что в 2014 году российский оппозиционер Алексей Навальный подчеркнул , что Крым "останется частью России, и никогда в обозримом будущем больше не станет частью Украины".
- В 2021 году стало известно, что на официальном сайте команды Навального оккупированный Россией украинский полуостров Крым внесен на карту как часть Российской Федерации.
- В феврале этого года Навальный призвал вернуть Украине все оккупированные территории, а также выплатить репарации.
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