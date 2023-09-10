Во время выборов в РФ россияне устроили антивоенную акцию "Голос против"
Участники акции "Голос против" намеренно портили избирательные бюллетени, выражая на них свое критическое отношение к власти и призывая остановить войну
Об этом сообщает российский Telegram-канал " 7х7 – Горизонтальная Россия ".
Отмечается, что на выборах в регионах России прошла антивоенная акция "Голос против". Участники портили бюллетени, нанося на них антивоенные лозунги, фразы в поддержку политзаключенных и критические высказывания в сторону власти.
Избиратели призвали остановить войну и настаивали на том, что президенту РФ давно пора на пенсию.
Фото: Голос против
- На временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Вчера, 8 сентября, раздались взрывы на территории Бердянского муниципального лицея. А 9 сентября, украинские дроны-камикадзе атаковали "избирательный участок" россиян в селе Скельки, Васильевского района.
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