Во время выборов в РФ россияне устроили антивоенную акцию "Голос против"

Об этом сообщает российский Telegram-канал " 7х7 – Горизонтальная Россия ".

Отмечается, что на выборах в регионах России прошла антивоенная акция "Голос против". Участники портили бюллетени, нанося на них антивоенные лозунги, фразы в поддержку политзаключенных и критические высказывания в сторону власти.

Избиратели призвали остановить войну и настаивали на том, что президенту РФ давно пора на пенсию.

Фото: Голос против