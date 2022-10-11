Во время атаки врага на Украину ПВО сбила 8 дронов и 18 ракет
Сегодня во время воздушной тревоги силы Противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 8 дронов-камикадзе и 18 ракет разного типа армии РФ
Об этом информирует в Медиацентре представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"С 3 ночи до 5:30 на южном направлении происходила атака дронов. Было сбито сразу 8 дронов-камикадзе. Это успешный результат. Нескольким удалось пролететь, но основную массу сбили. Первая волна атаки продолжилась со стратегических бомбардировщиков - Ту-160, Ту- 95, которые взлетают из района Астрахани. Это стратегические ракетоносцы, которые способны нести много ракет - 8-12. Ракеты Ха-101, Ха - 155, одна стоит 30 миллионов долларов, и способна преодолевать расстояние в 5,5 тысяч километров", - объяснил Игнат.
Утром таких ракет было выпущено около четырех и все уничтожены ПВО. Всего 11 октября украинские защитники сбили 18 ракет разного типа.
"Ракеты летают, маневрируют - это безусловно. Используя данные разведок, оккупанты будут прокладывать маршруты для этих ракет с Черного моря. Для типа - Калибр и Искандер, россияне прокладывают маршруты, где вероятно есть слабость в наших ПВО, чтобы уничтожить те цели, которые они себе наметили. Но мы тоже делаем свои ходы, чтобы этого не произошло", - добавил Игнат.
Также Воздушные силы ВСУ информируют, что сегодня во время воздушной тревоги с 9:30 до часу дня силы ПВО уничтожили 14 крылатых ракет российских оккупантов.
"Во время второй волны атаки с 9:30 по 13:00 11 октября (по предварительным данным) уничтожены еще 14 крылатых ракет оккупантов подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами ПЗРК", - говорится в сообщении.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника , из них 13 - иранские "Шахид-136".
- В Ровенской области накануне, 10 октября, силы противовоздушной обороны сбили три воздушных целя.
- 11 октября в шести областях были слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях.
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