Об этом информирует в Медиацентре представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С 3 ночи до 5:30 на южном направлении происходила атака дронов. Было сбито сразу 8 дронов-камикадзе. Это успешный результат. Нескольким удалось пролететь, но основную массу сбили. Первая волна атаки продолжилась со стратегических бомбардировщиков - Ту-160, Ту- 95, которые взлетают из района Астрахани. Это стратегические ракетоносцы, которые способны нести много ракет - 8-12. Ракеты Ха-101, Ха - 155, одна стоит 30 миллионов долларов, и способна преодолевать расстояние в 5,5 тысяч километров", - объяснил Игнат.

Утром таких ракет было выпущено около четырех и все уничтожены ПВО. Всего 11 октября украинские защитники сбили 18 ракет разного типа.

"Ракеты летают, маневрируют - это безусловно. Используя данные разведок, оккупанты будут прокладывать маршруты для этих ракет с Черного моря. Для типа - Калибр и Искандер, россияне прокладывают маршруты, где вероятно есть слабость в наших ПВО, чтобы уничтожить те цели, которые они себе наметили. Но мы тоже делаем свои ходы, чтобы этого не произошло", - добавил Игнат.

Также Воздушные силы ВСУ информируют, что сегодня во время воздушной тревоги с 9:30 до часу дня силы ПВО уничтожили 14 крылатых ракет российских оккупантов.

"Во время второй волны атаки с 9:30 по 13:00 11 октября (по предварительным данным) уничтожены еще 14 крылатых ракет оккупантов подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами ПЗРК", - говорится в сообщении.

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