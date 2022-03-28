Во время вручения кинопремии "Оскар" многие звезды Голливуда поддержали Украину. Фото
Сегодня, 27 марта, проходит церемония вручения "Оскара-2022" за лучшие фильмы, снятые в прошлом году
Несколько знаменитостей надели значки или ленты на красную дорожку в знак поддержки Украины, сообщает ТСН, передает " Еспресо. TV ".
Звезда "Шерлока" и "Доктора Стренджа" Бенедикт Камбербетч появился со значком флага Украины.
Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа пришел на запад с нагрудным желто-голубым платком.
Легендарный режиссер Фрэнсис Кополла также со значком флага Украины и США,
Монтажер ленты "Дюна" Джо Уокер со значком Украины.
Многие из гостей "Оскара" одели синие ленты, чтобы поддержать украинских беженцев. В частности, итальянский режиссер Паоло Соррентино с супругой и детьми.
Также композитор Диана Уоррен, которая была 12 раз номинирована на "Оскар" и южнокорейская актриса Юн Йо Чжон, которая в прошлом году получила "Оскар" за фильм "Минари".
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