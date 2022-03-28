Во время вручения кинопремии "Оскар" многие звезды Голливуда поддержали Украину. Фото

Несколько знаменитостей надели значки или ленты на красную дорожку в знак поддержки Украины, сообщает ТСН, передает " Еспресо. TV ".

Звезда "Шерлока" и "Доктора Стренджа" Бенедикт Камбербетч появился со значком флага Украины.



Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа пришел на запад с нагрудным желто-голубым платком.



Легендарный режиссер Фрэнсис Кополла также со значком флага Украины и США,



Монтажер ленты "Дюна" Джо Уокер со значком Украины.



Многие из гостей "Оскара" одели синие ленты, чтобы поддержать украинских беженцев. В частности, итальянский режиссер Паоло Соррентино с супругой и детьми.







Также композитор Диана Уоррен, которая была 12 раз номинирована на "Оскар" и южнокорейская актриса Юн Йо Чжон, которая в прошлом году получила "Оскар" за фильм "Минари".

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