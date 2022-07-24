Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"В Харькове появилась интересная традиция: во время воздушных тревог люди выходят на балконы и громко выкрикивают "Путин - х**ло". Эта перепевка, с разных балконов, поднимает настроение всему району. Харьковчан уже достали! В начале XX века лозунг "Слава Украине! - Героям Слава!" придумали харьковские студенты, известную песенку о Путине "Ла-Ла-Ла" - харьковские болельщики ФК "Металлист"", - напомнила Куц.

Депутат Харьковского облсовета также добавила, что Россия - это террористическое государство.

"Пять месяцев, как Харьков проснулся и вздрогнул от первых российских бомбардировок. Государство-террорист обстреливает Харьков разными методами. Постоянные воздушные тревоги, угрозы артобстрелов. Россия бьет по скоплению людей", - подчеркнула Куц.

Министр обороны Алексей Резников посетил Харьков и предложил там провести трибунал над военными преступниками РФ

23 июля россияне обстреляли центр Харькова, били из артиллерии исключительно по гражданским объектам.

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