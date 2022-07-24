Во время воздушных тревог харьковчане поют "Путин - х**ло", - депутат Харьковского облсовета Куц
Депутат Харьковского облсовета Галина Куц рассказала, что РФ обстреливает Харьков в разное время суток, в разных точках, чтобы держать людей в психологическом напряжении
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"В Харькове появилась интересная традиция: во время воздушных тревог люди выходят на балконы и громко выкрикивают "Путин - х**ло". Эта перепевка, с разных балконов, поднимает настроение всему району. Харьковчан уже достали! В начале XX века лозунг "Слава Украине! - Героям Слава!" придумали харьковские студенты, известную песенку о Путине "Ла-Ла-Ла" - харьковские болельщики ФК "Металлист"", - напомнила Куц.
Депутат Харьковского облсовета также добавила, что Россия - это террористическое государство.
"Пять месяцев, как Харьков проснулся и вздрогнул от первых российских бомбардировок. Государство-террорист обстреливает Харьков разными методами. Постоянные воздушные тревоги, угрозы артобстрелов. Россия бьет по скоплению людей", - подчеркнула Куц.
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