Во время войны власти проводят ложную информационную политику, - председатель Комитета избирателей Украины Кошель
Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что загнав все телеканалы в формат единого марафона и закрыв три канала, власти проводят ложную информационную политику
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Во время войны власти ведут ложную информационную политику. Формат единого телемарафона привел к тому, что аудитория Telegram-каналов и аудитория телеканалов фактически сравнялась. Большой процент украинских граждан получает информацию именно из анонимных каналов в социальных сетях. Это большие риски для информационных диверсий. Загнав все телеканалы в формат единого марафона и закрыв три канала ("Еспресо", Прямой и 5 канал, - ред.), власти совершили чрезвычайную ошибку", - подчеркнул Кошель.
По словам главы Комитета избирателей Украины, когда создается вакуум информации, появляются другие источники информации.
"В Telegram, как под копирку, начали массово создавать каналы о раздаче повесток. В режиме реального времени рассказывали, где раздаются повестки. Позже СБУ заявила о ликвидации нескольких десятков каналов, но я насчитал еще десятки таких каналов. Представители правоохранительных органов говорят, что эти каналы - это типичный почерк ФСБ, они созданы спецслужбами России... Мы полупарализовали свое информационное пространство и открыли все возможности медийным источникам ФСБ, что мы открыли свое информационное пространство для враждебных структур. такую ошибку нужно исправлять", - подчеркнул Кошель.
- Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
- Коалиция "Реанимационный пакет реформ" осудила отключение украинских телеканалов Эспрессо, Прямой и 5 канал из эфира.
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