Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Во время войны власти ведут ложную информационную политику. Формат единого телемарафона привел к тому, что аудитория Telegram-каналов и аудитория телеканалов фактически сравнялась. Большой процент украинских граждан получает информацию именно из анонимных каналов в социальных сетях. Это большие риски для информационных диверсий. Загнав все телеканалы в формат единого марафона и закрыв три канала ("Еспресо", Прямой и 5 канал, - ред.), власти совершили чрезвычайную ошибку", - подчеркнул Кошель.

По словам главы Комитета избирателей Украины, когда создается вакуум информации, появляются другие источники информации.

"В Telegram, как под копирку, начали массово создавать каналы о раздаче повесток. В режиме реального времени рассказывали, где раздаются повестки. Позже СБУ заявила о ликвидации нескольких десятков каналов, но я насчитал еще десятки таких каналов. Представители правоохранительных органов говорят, что эти каналы - это типичный почерк ФСБ, они созданы спецслужбами России... Мы полупарализовали свое информационное пространство и открыли все возможности медийным источникам ФСБ, что мы открыли свое информационное пространство для враждебных структур. такую ошибку нужно исправлять", - подчеркнул Кошель.