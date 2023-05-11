Во время войны в Украине приватизировали имущества на 2,3 млрд грн

Об этом рассказал "Эспрессо" глава наблюдательного совета Prozorro.Продажи Илья Михайлов

"По состоянию на начало мая 2023 года в нашей системе произошло более 500 успешных приватизационных аукционов, которые принесли более 2,3 млрд грн доходов в бюджеты разных уровней при объявленной стоимости около миллиарда. То есть можем сказать, что стартовая цена выросла в 2,3 раза. В аукционах приняли участие более 1200 участников, что является подтверждением спроса", – сообщил Илья Михайлов.

Из 500 аукционов – 227 провел Фонд государственного имущества. По их результатам удалось привлечь в бюджет более 2 млрд грн. Органы местного самоуправления провели 273 успешных аукциона, которые принесли в бюджеты общин 267 млн грн.

"Хотел бы выделили крупнейшие аукционы, которые состоялись с августа прошлого года, то есть уже во время войны. Это аукцион по приватизации Усть-Дунайского порта. Стартовая цена там была 60 млн грн, а сделка была закрыта за 201 млн, то есть цена выросла в 2,5 раза. Львовский ювелирный завод был приватизирован за 185 млн грн при стартовой цене 144 млн. Можно отдельно выделить спиртзаводы, пять из которых было продано за это время, - рассказал Илья Михайлов.- Хотел бы также отметить, что речь не только и столько о приватизации, сколько о возможности государства предоставить бизнесу площадки для релокации из зоны боевых действий.