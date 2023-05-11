Во время войны в Украине приватизировали имущества на 2,3 млрд грн
С момента возобновления приватизаций в сентябре прошлого года до начала мая было продано более 500 объектов на общую сумму 2,3 млрд грн
Об этом рассказал "Эспрессо" глава наблюдательного совета Prozorro.Продажи Илья Михайлов
"По состоянию на начало мая 2023 года в нашей системе произошло более 500 успешных приватизационных аукционов, которые принесли более 2,3 млрд грн доходов в бюджеты разных уровней при объявленной стоимости около миллиарда. То есть можем сказать, что стартовая цена выросла в 2,3 раза. В аукционах приняли участие более 1200 участников, что является подтверждением спроса", – сообщил Илья Михайлов.
Из 500 аукционов – 227 провел Фонд государственного имущества. По их результатам удалось привлечь в бюджет более 2 млрд грн. Органы местного самоуправления провели 273 успешных аукциона, которые принесли в бюджеты общин 267 млн грн.
"Хотел бы выделили крупнейшие аукционы, которые состоялись с августа прошлого года, то есть уже во время войны. Это аукцион по приватизации Усть-Дунайского порта. Стартовая цена там была 60 млн грн, а сделка была закрыта за 201 млн, то есть цена выросла в 2,5 раза. Львовский ювелирный завод был приватизирован за 185 млн грн при стартовой цене 144 млн. Можно отдельно выделить спиртзаводы, пять из которых было продано за это время, - рассказал Илья Михайлов.- Хотел бы также отметить, что речь не только и столько о приватизации, сколько о возможности государства предоставить бизнесу площадки для релокации из зоны боевых действий.
- Приватизацию в Украине возобновили в сентябре прошлого года, но с незначительными изменениями в процедуре.
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В январе 2023 года в Украине впервые в истории успешно приватизировали морской порт. Речь идет об "Усть-Дунайске" в Одесской области, который приобрели за 201 млн гривен.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что большинство госпредприятий в 2023-м перейдут в Фонд государственного имущества, после чего они могут быть приватизированы.
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