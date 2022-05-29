Во время войны цена на газ для населения должна остаться без изменений, - Офис президента

Об этом Тимошенко сообщил в Telegram.

28 мая состоялось совещание с НАК "Нефтегаз", Юлией Свириденко, Алексеем Чернышевым, Александром Слобожаном, главами ОВА и мэрами городов.

"На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений. Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируется и будет предложено на рассмотрение ВРУ. Основная цель разрабатываемого сейчас проекта - сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", - заявил Кирилл Тимошенко.

Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку , однако пеня и штрафы не начисляются.

29 апреля украинское правительство приняло решение, что цена на газ для людей останется без изменений – 8 грн за куб.