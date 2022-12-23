Во время войны нужно по-другому управлять энергосистемой, а она работает по нормативам мирного времени, – нардеп Кучеренко
Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, отметил, что до сих пор чрезвычайное положение в энергетике не введено, система работает по нормативно-правовым актам мирного времени
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Я лично выступал и говорил с трибуны Верховной Рады, что у нас энергетическая война и не надо делать вид, что все работает как в мирное время. Соответственно, нужно было еще раньше принять изменения в закон, нормативно-правовые акты, что по-другому нужно управлять энергетической системой во время войны. Каждое решение по облэнерго как оператору системы распределения принимает Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, а у нее процедура – 45 дней на принятие того или иного решения. Надо было в начале войны Нацкомиссии принять решение о военном положении и обязать соответствующие организации готовить резервные трансформаторы, реле, линии для запитки потребителей. А для этого нужно было дать соответствующий финансовый ресурс, потому что это тарифная организация", - пояснил нардеп.
Алексей Кучеренко отметил, что надо было давать какие-то государственные кредиты или финансовые программы для создания резервных мощностей энергосистемы.
"То есть таких задач не ставили, поэтому продолжалась работа как при мирном положении. А теперь, когда бомбят узловые станции, подстанции, генерации станций, вся остальная система работает по мирному времени. Именно поэтому сейчас пытаются управлять системой в ручном режиме, наконец-то присоединили военные администрации (ВА). Но в первую очередь нужно областные и городские ВА делать ответственными, потому что они знают, что такое объекты критической инфраструктуры, знают, что можно выключать, а что нет. Энергетики этого не знают, потому что для них есть дома и потребители. Поэтому графики должны были быть утверждены государством, ОГА и ВА, а затем приказом доведены до энергетиков, тогда и можно было бы требовать, а так, эта система не построена, все работает по нормативно-правовым актам мирного положения. И до сих пор ничего не изменено. Дежурный штаб собирается и дает какие-то рекомендации, которые в правовом аспекте ничего не стоят, потому что законы никто не менял. И чрезвычайное положение в энергетике не введено", - подчеркнул Кучеренко.
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