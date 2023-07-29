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Во время войны невозможно провести выборы, которые признает мир, - Княжицкий

29 июля, 2023 суббота
20:53
Война с Россией Николай Княжицкий

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что провести выборы во время войны юридически и технологически невозможно

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Конституции действительно нет нормы, которая не позволяет проводить выборы во время военного положения, но сказано, что Верховная Рада, избранная до объявления военного положения, продолжает работать до его окончания. Провести выборы во время войны юридически и технологически невозможно. Потому что выбор имеют представлять все избиратели", - подчеркнул Княжицкий.

По словам нардепа, в Украине принят закон о выборах по открытым спискам.

"В этом законе прописаны и оккупированные территории Украины. Территории, которые расположены близко к линии столкновения. А как провести выборы на других территориях по открытым спискам, когда будет непропорциональное представительство. Поскольку многие люди с востока поехали на запад. Как будут голосовать люди, которые находятся за рубежом? Как будут голосовать военные? Они не смогут поехать в свой округ и проголосовать за своего кандидата, а голосовать на линии фронта тоже невозможно. Поэтому, во время полномасштабной войны провести выборы, которые признает мир невозможно", - подчеркнул Княжицкий.

  • 28 июля Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс



 

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