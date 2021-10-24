Во время войны нельзя обеспечивать транзит для товара страны-агрессора, - Рамис Юнус
Во избежание в дальнейшем проблем с ценой на газ в начале отопительного сезона Украине следует приложить усилия, чтобы постепенно полностью сделать независимой себя от российского газа
С таким заявлением известный азербайджанский аналитик, бывший управляющий делами правительства этой страны Рамис Юнус, который сейчас живет и работает в Вашингтоне (США), выступил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .
По его словам, восстановление территориальной целостности должно быть значительно выше приоритетом, чем экономическое.
При этом Рамис Юнус привел пример Азербайджана, который после начала войны с Арменией на следующие "тридцать лет" полностью прекратил товарооборот с армянской стороной и остановил транзит - как собственной продукции, так и товаров третьих стран - в Армению.
Транзит через Азербайджан в Армению, несмотря на заинтересованность РФ, ЕС и Ирана, был восстановлен только сейчас, после завершения успешной для Баку следующей операции 2021 года, добавил политолог.
К тому же, экономическая выгода от транзита Украиной российского газа, добавил Рамис Юнус, значительно меньше сих пор не искорененных ежегодных потерь от коррупции.
"Транзит - это $ 2-3 млрд. А у вас воруют $ 30-40 млрд", - отметил экперт.
Поэтому Украина должна позаботиться о надежной альтернативе российским носителям и прекратить товарооборот с РФ до победного возвращения Крыма и отдельных районов Донбасса, подытожил Рамис Юнус.
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