Об этом в интервью "Радио Свобода" сказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, перепись также не производится сразу после окончания войны.

"Во время войны перепись проводить нельзя. И сразу после войны ее тоже проводить нельзя. Я думаю, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, возможно, мы сможем ее (перепись, – ред.) провести" , – сказала демограф.

В настоящее время, по приблизительным оценкам, численность населения составляет 34-35 миллионов, отметила Либанова.

"Сейчас я говорю о границах 2022 года (то есть перед войной, что было). А если с Крымом – это еще два миллиона", – отметила она.

По словам Либановой, война России против Украины "очень плохо скажется на населении и демографической ситуации в целом".

"Мы много людей потеряем. Потеряем из-за повышенной смертности, снижения рождаемости. Многие дети, которые родились бы, они не родятся. Они не родились в 2022 году и еще в большей степени не родятся в следующем, 2023 году. А не дай Бог, война будет продолжаться дольше, то и в 2024-м", - сказала демограф.

По ее убеждению, большинство детей и юношей, которые сейчас учатся в старшей школе и высших учебных заведениях за рубежом, в Украину уже не вернутся.

Перепись населения Украины планировалась на 2023 год, 19 июля Верховная Рада приняла законопроект, который позволит цифровизировать перепись.

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