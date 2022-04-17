Во время войны наши лучшие телевизионные ресурсы должны полноценно работать на Украину, - кинорежиссер Леонид Мужук об отключениях "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" из сети Т2

Об этом Леонид Мужук написал в facebook .

По его словам, в то время как "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" не пускают в эфир, в национальный телемарафон привлечены представители телеканалов, которые длительное время осуществляли нескрываемую деятельность против украинского информационного суверенитета.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина прокомментировал отключение "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" с цифрового эфира. В частности, он констатировал: "У нас есть решение СНБО, где говорится, что национальные каналы должны участвовать в национальном марафоне. Если хотят – пусть присоединяются." Присоединиться телеканалы пока никак не могут - и как они не взывают, однако никто из влиятельных государственников их пока не слышит! А почему? Ведь важное государственное информационное мероприятие, названное общим телемарафоном, уже заметно исчерпывает свои творческие силы, информационно топчется на месте. И не только потому, что пестрый профессиональным уровнем журналистов. Главным парадоксом этого ответственного информационного процесса является крайне досадный факт: для действительно нелегкой информационной работы, как видим, в основном привлечены представители именно тех телеканалов, которые длительное время осуществляли нескрываемую деятельность против украинского информационного суверенитета, дерзко использовали наше национальное пространство в поддержку московских интересов, эксплуатируя языковой фактор, бомбардируя общественное сознание украинцев имперскими нарративами "русского мира", - написал Мужук.

Он подчеркнул, что на нынешнем этапе войны безоговорочно верить в столь молниеносную идейно-телевизионную метаморфозу не только преждевременно, но и слишком опасно, учитывая масштабность острых специфических, скрытых и уже выявленных проблем нашей информационной политики.

"Речь здесь не только о простом доверии к добродетелям журналистов. Не всем привлеченным к марафону телеканалам, учитывая практические интересы их учредителей, конечно, посильна или просто желательна эта большая и честная работа на утверждение Украины в Украинском государстве. Кому-то, может, до сих пор такая историческая цель невосприимчива и для него чужда. А без такого национального единства общества не будет счастливой перспективы для Украины. А откладывать такую давно запущенную телевизионными журналистами работу на потом - нет у украинцев права. Поэтому ротация нужна уже. И немедленно", – убежден Мужук.

Режиссер подчеркнул, что во время войны с коварным врагом лучшие телевизионные ресурсы должны полноценно работать на Украину.

"Еспресо" - первый такой украинский телеканал, чьи журналисты способны лучше усилить объединенные усилия телевизионщиков в общем национальном марафоне. К тому же бессмысленно так поступать, зная при том, что никто не имеет права безосновательно устранять из широкодоступного частотного ресурса лучшие украинские журналистские силы! Должно быть как раз наоборот: государственные институты по вопросам информационной политики, с Минкультом включительно, должны способствовать, - а то и просить - самоотверженные национальным интересам журналистские коллективы этих трех украинских телеканалов к безотлагательной работе, направленной на украинскую победу. Во время смертельной войны с коварным врагом самые лучшие наши телевизионные ресурсы должны полноценно работать на Украине. Имеем же факт, что наши государственники невольно, сознательно или бессознательно, но именно такой своей "безразличной" политикой таки способствуют нашему вечному врагу в его ненавистнической войне против Украины как государства", - констатировал Мужук.

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