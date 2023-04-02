Во время войны Лавру превратили в антиукраинский "Антимайдан", - Эпифаний

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний в комментарии Еспресо.

"Есть соответствующее решение государственных органов о том, что расторгнут договор с Московским патриархатом и сейчас они должны покинуть эти помещения. Хотя молитва в Лавре не будет прекращаться, она будет и дальше звучать. Ведь есть те монахи, которые присоединяются к нашей поместной Украинской православной церкви , и мы знаем, что там много внутри монахов, которые ожидают, что мы, как украинская церковь, получим место, получим храм, соответствующие помещения, чтобы в дальнейшем проводить монастырскую жизнь. Это необратимый процесс", - пояснил митрополит.

По его словам, в Лавре не место антиукраинской идеологии.

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"Мы видим, кого там собрали, с какими настроениями, с антиукраинскими настроениями. То есть это практически "Антимайдан" во время этой жестокой войны, когда гибнут повседневно наши новейшие герои, наши военные, мирные жители, дети. А есть те, которые защищают так называемый "русский мир" - эту идеологию, которая привела в наш дом эти испытания, эти страдания войной. Поэтому мы призваны пресечь этот "русский мир".