Во время войны Лавру превратили в антиукраинский "Антимайдан", - Эпифаний
Многие монахи Киево-Печерской Лавры ждут продления монашеской жизни уже вместе с ПЦУ
Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний в комментарии Еспресо.
"Есть соответствующее решение государственных органов о том, что расторгнут договор с Московским патриархатом и сейчас они должны покинуть эти помещения. Хотя молитва в Лавре не будет прекращаться, она будет и дальше звучать. Ведь есть те монахи, которые присоединяются к нашей поместной Украинской православной церкви , и мы знаем, что там много внутри монахов, которые ожидают, что мы, как украинская церковь, получим место, получим храм, соответствующие помещения, чтобы в дальнейшем проводить монастырскую жизнь. Это необратимый процесс", - пояснил митрополит.
По его словам, в Лавре не место антиукраинской идеологии.
Читайте также: Митрополит Павел считает защитников Украины "ублюдками" и общается с "благочестивыми людьми" в Москве. СБУ записывала его разговоры
"Мы видим, кого там собрали, с какими настроениями, с антиукраинскими настроениями. То есть это практически "Антимайдан" во время этой жестокой войны, когда гибнут повседневно наши новейшие герои, наши военные, мирные жители, дети. А есть те, которые защищают так называемый "русский мир" - эту идеологию, которая привела в наш дом эти испытания, эти страдания войной. Поэтому мы призваны пресечь этот "русский мир".
- Напомним, настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное