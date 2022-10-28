26 октября европейская культурная жизнь обогатилась одним событием – британское издательство "Bloomsbury" выпустило в свет книгу двенадцатилетней украинки Евы Скалецкой. Произведение не художественное. Это дневник девочки-харьковчанки, который она вела каждый день от начала масштабного российского вторжения в Украину до момента, когда выбралась из города и очутилась в Дублине. Аудиоверсию книги озвучила Кира Найтли — голливудская звезда, наиболее известная главной женской ролью в "Пиратах Карибского моря". Перевели дневник с русского – именно им в оригинале писала Ева. Рукопись в июне выставили на аукцион, и теперь оперативно издали. А украинское издательство "Vivat!", купившее права, будет переводить на украинский именно с английского текста.

Это не первый и вряд ли последний факт интереса к Украине со стороны западных деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса. Досадно, что до трагических событий украинцам и украинскому приходилось пробиваться к западным аудиториям лбами, и то без особого успеха. Конечно, отдельные попытки предпринимались. Но это скорее исключение, чем правила. Теперь все наоборот, хотя за столь повышенный интерес к себе и своему наша страна, не желая того, платит страшную цену.

Повышенный интерес к Украине, которого наша культурная община так долго ждала, даже в таких сложных условиях проявился без участия государства Украина и вне поддержки властных структур и институтов

Ранее другая голливудская звезда – австралийка Кейт Бланшетт, – озвучила документальную ленту "Украина. Жизнь под огнем". Британские документалисты из "Channel 4 News" снимали ее так же в Харькове. В то же время, над документальным фильмом об украинских событиях работает известный актер, режиссер и продюсер, обладатель "Оскара" Шон Пенн. Украину с гуманитарной миссией посетила Анжелина Джоли. Нас поддержали в этой войне культовые французские кинозвезды Пьер Ришар и Ален Делон. На украинской стороне – самые известные в мире писатели Стивен Кинг и Джоан Роулинг. В киевском метро выступил Боно, лидер группы U2. А "Pink Floyd" этой сделал совместно с Андреем Хливнюком свою версию знаменитой повстанческой песни "Красная калина".

Эти и другие известные факты напоминаются здесь для того, чтобы подчеркнуть: повышенный интерес к Украине, которого наше культурное сообщество так долго ждало, даже в таких сложных условиях проявился без участия государства Украина и вне поддержки властных структур и институтов. Создается неприятное впечатление, что к этому процессу действительно активно присоединилась Россия как государство-агрессор. Логика требует построить культурный фронт рядом с военным и экономическим. Однако вся интеграция, все проникновение деятелей и достижений украинской культуры в западный мир – это по-прежнему частные инициативы и личные контакты.

Книга и музыка из Украины пришли туда, где еще совсем недавно только мечтали оказаться. Тем не менее, фильмы, из которых формируются такие показы, были созданы благодаря финансированию, полученному в 2015-2019 годах. И власть нынешняя к этим достижениям имеет косвенное отношение

Не менее досадно понимать: Украиной и украинским в мире сейчас интересуются на всех уровнях больше, чем внутри воюющей страны. Это заметил и это отметил, в частности, народный депутат Николай Княжицкий: "Правительство прекратило финансирование кино. Сейчас все это остановлено, несмотря на то, что ремонтируются дороги даже там, где их не надо ремонтировать. То есть закладывают средства, где есть большая коррупционная сеть. А на культурные проекты государство средств не дает, что, с моей точки зрения, в условиях войны очевидно фактически преступлением". От себя добавлю: украинское кино от этой весны до сих пор часто и активно представлено на многих площадках многих стран. Его видели и увидят фактически по всему земному шару (кроме России и Беларуси с Ираном, конечно). За относительно короткое время кино, а вместе – книга и музыка из Украины дошли туда, где еще совсем недавно только мечтали оказаться. Тем не менее фильмы, из которых формируются такие показы, были созданы благодаря финансированию, полученному в 2015-2019 годах. И власть нынешняя к этим достижениям имеет косвенное отношение. Как, собственно, и к инициативам представлять украинские фильмы по всему миру.

Между тем даже во время агрессии – пусть беды от пандемии меньше, чем от ежедневных ракетных атак и наглой смерти украинцев, — действующая власть смогла оказать точечные инициативы, которые оказались полезными для культурной отрасли.

Речь о закупках книг для пополнения библиотечных фондов за государственный счет. Причем несколько последних лет процесс происходил более или менее прозрачно. Недовольные все равно были. Однако результат важнее: библиотекари могли сами формировать заказы в соответствии с читательским спросом в каждой отдельной местности.

Осмеянная на началах "ковидная тысяча" показала повышенный интерес именно к книгам и кино – на литературу и билеты в кинотеатры люди потратили миллиарды бюджетных гривен

Украинский Культурный Фонд поддерживал, среди прочего, девелопмент кинопроектов и сериалов, что, если бы не российское вторжение, могло бы уже в следующем году дать более качественный массив украиноязычных сценариев.

Наконец, осмеянная в начале "ковидная тысяча" показала повышенный интерес именно к книгам и кино — на литературу и билеты в кинотеатры люди потратили миллиарды бюджетных гривен. Что позволило издательствам и кинотеатрам довольно быстро прийти в себя после российского нападения и понемногу начать восстанавливаться.

Поэтому радоваться интересу к нам со стороны знаковых западных культурно-художественных деятелей и институтов можно и нужно. Но вместе с тем не стоит забывать: никто, кроме нас самих, о нас не позаботится. Важны не только частные инициативы, но и всеобъемлющая государственная поддержка всех отраслей, где производится культурный продукт. Особенно учитывая вызванную этой фазой войны эмиграцию и проблемы с возможностями получать качественное образование. Кино, книги и музыка здесь не могут стать, а пригодятся и существенно притормозят, если не остановят вызванную войной гуманитарную катастрофу. Останавливать катастрофы, согласитесь, прежде всего, государственная задача.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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