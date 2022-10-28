English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Во время войны культура не должна быть частной инициативой
OPINION

Во время войны культура не должна быть частной инициативой

Андрей Кокотюха
28 октября, 2022 пятница
14:09
Мнение

Важны не только частные инициативы, но и всеобъемлющая государственная поддержка всех отраслей, где производится культурный продукт

26 октября европейская культурная жизнь обогатилась одним событием – британское издательство "Bloomsbury" выпустило в свет книгу двенадцатилетней украинки Евы Скалецкой. Произведение не художественное. Это дневник девочки-харьковчанки, который она вела каждый день от начала масштабного российского вторжения в Украину до момента, когда выбралась из города и очутилась в Дублине. Аудиоверсию книги озвучила Кира Найтли — голливудская звезда, наиболее известная главной женской ролью в "Пиратах Карибского моря". Перевели дневник с русского – именно им в оригинале писала Ева. Рукопись в июне выставили на аукцион, и теперь оперативно издали. А украинское издательство "Vivat!", купившее права, будет переводить на украинский именно с английского текста.

Это не первый и вряд ли последний факт интереса к Украине со стороны западных деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса. Досадно, что до трагических событий украинцам и украинскому приходилось пробиваться к западным аудиториям лбами, и то без особого успеха. Конечно, отдельные попытки предпринимались. Но это скорее исключение, чем правила. Теперь все наоборот, хотя за столь повышенный интерес к себе и своему наша страна, не желая того, платит страшную цену.

Повышенный интерес к Украине, которого наша культурная община так долго ждала, даже в таких сложных условиях проявился без участия государства Украина и вне поддержки властных структур и институтов

Ранее другая голливудская звезда – австралийка Кейт Бланшетт, – озвучила документальную ленту "Украина. Жизнь под огнем". Британские документалисты из "Channel 4 News" снимали ее так же в Харькове. В то же время, над документальным фильмом об украинских событиях работает известный актер, режиссер и продюсер, обладатель "Оскара" Шон Пенн. Украину с гуманитарной миссией посетила Анжелина Джоли. Нас поддержали в этой войне культовые французские кинозвезды Пьер Ришар и Ален Делон. На украинской стороне – самые известные в мире писатели Стивен Кинг и Джоан Роулинг. В киевском метро выступил Боно, лидер группы U2. А "Pink Floyd" этой сделал совместно с Андреем Хливнюком свою версию знаменитой повстанческой песни "Красная калина".

Эти и другие известные факты напоминаются здесь для того, чтобы подчеркнуть: повышенный интерес к Украине, которого наше культурное сообщество так долго ждало, даже в таких сложных условиях проявился без участия государства Украина и вне поддержки властных структур и институтов. Создается неприятное впечатление, что к этому процессу действительно активно присоединилась Россия как государство-агрессор. Логика требует построить культурный фронт рядом с военным и экономическим. Однако вся интеграция, все проникновение деятелей и достижений украинской культуры в западный мир – это по-прежнему частные инициативы и личные контакты.

Книга и музыка из Украины пришли туда, где еще совсем недавно только мечтали оказаться. Тем не менее, фильмы, из которых формируются такие показы, были созданы благодаря финансированию, полученному в 2015-2019 годах. И власть нынешняя к этим достижениям имеет косвенное отношение

Не менее досадно понимать: Украиной и украинским в мире сейчас интересуются на всех уровнях больше, чем внутри воюющей страны. Это заметил и это отметил, в частности, народный депутат Николай Княжицкий: "Правительство прекратило финансирование кино. Сейчас все это остановлено, несмотря на то, что ремонтируются дороги даже там, где их не надо ремонтировать. То есть закладывают средства, где есть большая коррупционная сеть. А на культурные проекты государство средств не дает, что, с моей точки зрения, в условиях войны очевидно фактически преступлением". От себя добавлю: украинское кино от этой весны до сих пор часто и активно представлено на многих площадках многих стран. Его видели и увидят фактически по всему земному шару (кроме России и Беларуси с Ираном, конечно). За относительно короткое время кино, а вместе – книга и музыка из Украины дошли туда, где еще совсем недавно только мечтали оказаться. Тем не менее фильмы, из которых формируются такие показы, были созданы благодаря финансированию, полученному в 2015-2019 годах. И власть нынешняя к этим достижениям имеет косвенное отношение. Как, собственно, и к инициативам представлять украинские фильмы по всему миру.

Между тем даже во время агрессии – пусть беды от пандемии меньше, чем от ежедневных ракетных атак и наглой смерти украинцев, — действующая власть смогла оказать точечные инициативы, которые оказались полезными для культурной отрасли.

Речь о закупках книг для пополнения библиотечных фондов за государственный счет. Причем несколько последних лет процесс происходил более или менее прозрачно. Недовольные все равно были. Однако результат важнее: библиотекари могли сами формировать заказы в соответствии с читательским спросом в каждой отдельной местности.

Осмеянная на началах "ковидная тысяча" показала повышенный интерес именно к книгам и кино – на литературу и билеты в кинотеатры люди потратили миллиарды бюджетных гривен

Украинский Культурный Фонд поддерживал, среди прочего, девелопмент кинопроектов и сериалов, что, если бы не российское вторжение, могло бы уже в следующем году дать более качественный массив украиноязычных сценариев.

Наконец, осмеянная в начале "ковидная тысяча" показала повышенный интерес именно к книгам и кино — на литературу и билеты в кинотеатры люди потратили миллиарды бюджетных гривен. Что позволило издательствам и кинотеатрам довольно быстро прийти в себя после российского нападения и понемногу начать восстанавливаться.

Поэтому радоваться интересу к нам со стороны знаковых западных культурно-художественных деятелей и институтов можно и нужно. Но вместе с тем не стоит забывать: никто, кроме нас самих, о нас не позаботится. Важны не только частные инициативы, но и всеобъемлющая государственная поддержка всех отраслей, где производится культурный продукт. Особенно учитывая вызванную этой фазой войны эмиграцию и проблемы с возможностями получать качественное образование. Кино, книги и музыка здесь не могут стать, а пригодятся и существенно притормозят, если не остановят вызванную войной гуманитарную катастрофу. Останавливать катастрофы, согласитесь, прежде всего, государственная задача.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Экономика
Культура
Кино
война с Россией
Читайте также:
Ксенія Собчак
Автор
28 октября, 2022 пятница
Собчак заживо. Как Путин спас крестницу и подругу семьи
29 октября, 2022 суббота
В Разведке Британии нашли признаки скорого бегства россиян из Херсона
Вихід у відкритий космос, Тяньгун
27 октября, 2022 четверг
Ученые предположили, почему инопланетные цивилизации не прилетают на Землю
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.13
    Покупка 39.13
    Продажа 39.96
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
29 октября
22:54
Зеленский: начиная с марта из плена освобождено 1031 человек
22:37
ПВО сбило 40 иранских дронов-камикадзе за неделю
22:15
Почему какая-то кучка лиц из Кремля может решать, будет ли еда у людей в Египте или в Бангладеше, - Зеленский
22:09
Эксклюзив
Путин обнажает миру свое отчаяние, обращаясь к Ирану за беспилотниками и, возможно, баллистическими ракетами, - дипломат Мэтью Брайза
22:03
OPINION
Украина закроет России не только Черное море, Киев закроет Москве глаза
21:47
Итальянская партия "Лига" ведет манипуляционную кампанию по войне в Украине, - ЦПД
21:15
Обновлено
Мудрик
УПЛ: "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией", расписание 10-го тура чемпионата Украины по футболу
21:07
Съели кенгуру, съели бизона: трагедия в Ямпольском зоопарке или как россияне издевались над животными во время оккупации
20:57
В Луганской области у оккупантов значительные проблемы с деньгами, - Генштаб
20:33
В Новой Каховке россияне принудительно выселяют местных, живущих рядом с побережьем Днепра
20:32
Глава Революционной гвардии Ирана предупредил, что суббота является "последним днем" протестов
20:24
С начала суток Россия нанесла 5 ракетных и 7 авиаударов по территории Украины
20:09
В Украине создан дагестанский добровольческий батальон
20:02
Украинская ПВО сбила российскую ракету и два беспилотника "Орлан-10"
20:01
OPINION
Путин. Все-таки пожизненное
20:00
Во время празднования Хэллоуина в Сеуле пострадало 50 человек
19:24
Оккупанты вывозят из Херсона аптечные запасы и отстраняют медиков от работы
19:06
Эксклюзив
Сколько бы сейчас Китай не говорил ласковых слов в сторону России, для него ее больше нет, – дипломат Харченко
19:04
Геннадий Труханов
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить действия и высказывания Труханова
18:59
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
"Агония преступников": Офис президента отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"
18:57
Предстоятель УГКЦ Святослав
Глава УГКЦ Святослав: "Хочешь приблизить победу - выключи лишнее освещение"
18:26
ГРУ РФ через сеть подставных компаний в Нидерландах закупает военные технологии, - СМИ
18:21
В Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "Калибров", - военный журналист Цаплиенко
18:20
Эксклюзив
Между Россией и Китаем в Центральной Азии растет напряжение, - дипломат Мэтью Брайза
18:15
Эксклюзив
Михаил Мишустин
Путин может убрать Мишустина как потенциального конкурента, - Фейгин
18:13
"Hommage à l&#39;Ukraine": во Франции выходит сборник украинских писателей о регионах Украины
18:08
Эксклюзив
Украина будет бороться за независимость и будет освобождать свою территорию в любую погоду, - эксперт по вопросам безопасности Варченко
18:02
OPINION
Надо просто перестать манипулировать
17:52
Россия приостанавливает участие в "зерновом соглашении"
17:24
Япония создаст объединенное военное командование в связи с усилением напряженности между Китаем и Тайванем, - Reuters
17:10
Эксклюзив
курс доллара
Пока нет оснований для роста доллара и серьезных изменений официального курса на сегодняшний день не ожидается, - экономист Пендзин
17:00
Эксклюзив
китай
Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине – выгодны Китаю, - Фейгин
16:58
Словения передала Украине 28 танков М-55S
16:56
В Норвегии "бразильский профессор" оказался русским шпионом: что известно
16:49
Эксклюзив
Даже если Иран отдаст все свои Shahed, РФ не сможет в ближайшее время получить более 1 тыс. дронов, – командир подразделения беспилотников ВСУ
16:43
На столичном Майдане простились с командиром морпехов Максимом Токаревым
16:25
Обновлено
Россия обвинила Британию в подрыве обеих ветвей "Северного потока"
16:07
OPINION
Штаймайер заговорил словами посла Мельника
16:05
Эксклюзив
Китай имеет выгоду из РФ, а Путин не удовлетворен уровнем поддержки Пекина, - китаевед Коваль
15:58
Украина освободила из российского плена еще 52 человека
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV