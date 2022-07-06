Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"С моей точки зрения в нашем состоянии коррупция должна быть равна государственной измене, ведь это игра в пользу врага. И это даже не вопрос ответственных органов. Госизмена равна коррупция. И все коррупционеры должны считаться предателями и коллаборантами", - отметил Дунда.

Нардеп добавил, что другим внутренним врагом есть скрытые коллаборанты, поддерживающие Россию.

"Если мы не победим внутреннего врага, внешнего победить будет трудно. Кроме коррупции, еще одним врагом являются коллаборанты. Потенциальные коллаборанты, а не фактические, которые уже разоблачены. Мы понимаем, когда россияне хотели зайти в Киев, они рассчитывали, что поднимутся соответствующие политические враги. силы, которые возглавят коллаборантское правительство. Нужно разоблачать этих потенциальных коллаборантов и уложить их за решетку. Но если мы, народные депутаты, этого не сделаем, украинцы сделают это за нас, ведь государство не выполняет свои функции", - отметил Олег Дунда.

29 июня руководитель Центра противодействия коррупции рассказал, как из-за действий заместителя главы Офиса президента Украина могла упустить шанс стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

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