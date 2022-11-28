Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.



"На самом деле, ряд журналистов, работавших на ОПЗЖ и ведущих пропагандистскую деятельность, являются коллаборантами. И когда был принят закон о коллаборации, то под этот закон попали не только политики из промосковских партий, но и московские попы и журналисты. Вопрос в том, что дело не дошло до какого-либо завершения и нет наказания этих людей за вещи, которые они делали с украинским обществом", - отметила народный депутат Украины.



Оксана Савчук добавила, что Ахметов из-за закона об олигархах, так сказать, отдал лицензии своих телевизионных каналов, но он же не лишился студий, оборудования и камер. Соответственно, это была такая игра, по которой и возник новый телевизионный канал.



"Мы так понимаем, что есть определенное распределение информационного пространства. Ключевым минусом сегодня во время войны является контролируемое информационное пространство в Украине. Этот контроль идет через единый общественный марафон и через другие сети. Потому что существует панический страх из-за того, что в первые годы президента Зеленского, наибольшие удары новая власть получала через информационное пространство, которое она не контролировала, и благодаря военному времени им удалось этот вопрос решить, многое финансируя и контролируя из средств госбюджета, и тем самым, чтобы после войны, имея контроль над медийным пространством. , получить снова полную власть. Это все видно не только иностранным партнерам, а всем адекватным нашим людям, поэтому мы действительно имеем такую проблему и неоднократно поднимаем ее в парламенте. Вопрос будет обостряться и надо объединяться всем сознательным депутатам для того, чтобы информационное пространство было разноплановое", - подчеркнула Савчук.

4 апреля Концерн РРТ выключил Эспрессо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира

Госспецсвязи заявило, что Эспрессо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО

18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Эспрессо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тыс. голосов

28 сентября движение ЧЕСТНО пришло к выводу , что нардепы от запрещенной партии ОПЗЖ системно поддерживают предлагаемые властями решения, поэтому попадают в эфир единого телемарафона.

5 октября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что бывшие ведущие пророссийских каналов работают на "Единых новостях", поскольку "показывают во время войны патриотическую позицию"

Также глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал, что Эспрессо, 5 канала и Прямого нет в телемарафоне из-за необходимости изменять его формат или видение каналов по нему

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