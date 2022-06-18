Во время войны было 5 попыток убить Зеленского, - Данилов

Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail.

Алексей Данилов сообщил, что нападение России на Украину включало пять отдельных попыток убить президента Украины Владимира Зеленского. Попытки убийства происходили в конце февраля и начале марта.

Секретарь СНБО не раскрыл подробности нападений. Издание сообщает, что в начале войны говорили об отряде чеченских бойцов, которым было поручено убить Зеленского, но который был "полностью уничтожен".

Данилов сказал, что война закончится только тогда, когда последние российские войска покинут украинскую землю – включая и Донбасс, и Крымский полуостров, которые Москва захватила и незаконно аннексировала в 2014 году. Он исключил возможность договоренного временного урегулирования.

"Конец войны для нас – это возврат всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариант. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - сказал он.

Издание отмечает, что в настоящее время важные мирные переговоры не ведутся. Отвечая на вопрос, как долго будет длиться война и измеряется ли конфликт месяцами или годами, Данилов ответил, что это "вопрос, на который никто не может ответить".

28 февраля британские СМИ сообщали, что в Киеве действуют 400 киллеров Путина, пытающихся убить Зеленского.

4 марта сообщали о не менее чем трех попытках покушения на Владимира Зеленского.

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