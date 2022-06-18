English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Во время войны было 5 попыток убить Зеленского, - Данилов

Во время войны было 5 попыток убить Зеленского, - Данилов

18 июня, 2022 суббота
20:00
война с Россией На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было предпринято пять попыток убить президента Владимира Зеленского

Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail.

Алексей Данилов сообщил, что нападение России на Украину включало пять отдельных попыток убить президента Украины Владимира Зеленского. Попытки убийства происходили в конце февраля и начале марта.

Секретарь СНБО не раскрыл подробности нападений. Издание сообщает, что в начале войны говорили об отряде чеченских бойцов, которым было поручено убить Зеленского, но который был "полностью уничтожен".

Данилов сказал, что война закончится только тогда, когда последние российские войска покинут украинскую землю – включая и Донбасс, и Крымский полуостров, которые Москва захватила и незаконно аннексировала в 2014 году. Он исключил возможность договоренного временного урегулирования.

"Конец войны для нас – это возврат всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариант. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - сказал он.

Издание отмечает, что в настоящее время важные мирные переговоры не ведутся. Отвечая на вопрос, как долго будет длиться война и измеряется ли конфликт месяцами или годами, Данилов ответил, что это "вопрос, на который никто не может ответить".

  • 28 февраля британские СМИ сообщали, что в Киеве действуют 400 киллеров Путина, пытающихся убить Зеленского.
  • 4 марта сообщали о не менее чем трех попытках покушения на Владимира Зеленского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Военные новости
Владимир Зеленский
Читайте также:
ракетний удар, бомбардування, Київський бронетанковий завод
15 июня, 2022 среда
Удар по месту ремонта захваченной техники после сюжета 1+1: российская бронемашина имела французский тепловизор Thales, - расследование
Лукашенко
18 июня, 2022 суббота
"Будут трещать такие страны, как Беларусь, Чехия, Австрия, Швейцария": Лукашенко рассказал о разговорах с Путиным и анонсировал передел мира
Сирія
18 июня, 2022 суббота
В Сирии выросла угроза прямого конфликта американских и российских военных, - WSJ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.36
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
18 июня
20:59
Российскими ракетами разрушена нефтебаза вблизи Новомосковска
20:46
За трое суток в ОРДЛО уничтожено 7 складов боеприпасов, - InformNapalm
20:37
Россияне сосредоточили все резервы на Северодонецком и Бахмутском направлениях, но не имеют успеха, - Гайдай
20:25
Facebook удалил страницу 5 канала в соцсети
20:18
На 24 февраля Теробороны Херсонщины как таковой не было, - председатель облсовета
20:15
МОЗ
США передали Украине более 16 тонн онкопрепаратов
20:03
биткоин
Bitcoin рухнул до уровня осени 2020 года
19:57
"Как будто я играла в компьютерную игру": Елена Зеленская о первом дне полномасштабной войны
19:52
ВСУ уничтожили в Харьковской области командный пункт врага, - журналист Цымбалюк
19:43
Эксклюзив
На фото защитники Украины и гаубица М109А3
Не следует пытаться победить россиян методом "труп на труп", - британский полковник Глен Грант
19:38
В Сумской области сократят время комендантского часа
19:25
Россияне нанесли ракетный удар по газоперерабатывающему предприятию на Харьковщине
19:19
На фото Вооруженные силы Украины
Оккупанты понесли потери на Донетчине и имеют частичный успех на Луганщине, - Генштаб ВСУ
19:14
В "Азове" сообщили о передаче командования от пленного Дениса Редиса (Прокопенко) майору Никите Надточию
18:48
В правительстве Бельгии согласовали переход на четырехдневную рабочую неделю
18:38
Нафтогаз
Отпускная цена голубого топлива от Нафтогаза останется фиксированной
18:36
ssu.gov.ua
Власти Херсонщины назвали имя предателя, выдавшего России карту минных полей
18:34
Эксклюзив
ЕС стремится к восстановлению международного права, которое действовало до начала агрессивных действий Кремля, - дипломат Харченко
18:26
"Ничего толкового нет. Всюду хлам": российские оккупанты жалуются на обстрелы Вооруженных сил Украины и неисправную технику РФ
18:15
Для украинцев в Литве заработает горячая линия
18:10
В Латвии создали мороженое "Слава Украине", которое будет бесплатным для украинцев
18:02
Эксклюзив
У нас есть перспектива нарастить экспорт зерновых до 50% довоенного объема, - эксперт по аграрной политике Марчук
18:00
Марк Рютте
Нидерланды и Германия планируют отправить Украине гаубицы, - Рютте
17:58
Борис Джонсон
Британия должна продолжать поддерживать Киев на фоне "усталости от Украины", - Джонсон
17:54
РФ распространяет фейки о блокаде украинских защитников в Северодонецке
17:46
ГУР
Украина освободила из плена россиян пятерых гражданских
17:36
На фото баннер, размещенный на здании Кембриджского университета
Надпись "SLAVA UKRAINI!" взвилась на здании Кембриджского университета
17:33
Меркель не исключает, что может стать посредником в переговорах Украины с РФ
17:26
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции
17:04
Инго Герхарц
Западу потребуется политическая воля для ядерного удара по России, - командующий Люфтваффе
17:03
Russia Today
СБУ заочно объявила подозрение топ-пропагандисту RT Красовскому, он "обещал" сжечь Конституцию Украины на Майдане
16:51
Индонезия готова инвестировать $5 млн для восстановления больниц Украины
16:41
Россия намерена депортировать в ОРДЛО жителей Северодонецка, - разведка Британии
16:34
На Донетчине украинские военные сбили российский самолет и взяли в плен пилота
16:33
Маляр призвала СМИ не делать подробных сюжетов о госпиталях
16:33
Эксклюзив
Изменение риторики лидеров ЕС после визита в Украину свидетельствует, что Зеленский не пошел ни на какие компромиссы, - Фейгин
16:31
На фото флаг ОАЭ
ОАЭ отправили самолет с 27 тоннами помощи для украинских беженцев в Польше
16:31
Одесские пляжи планируют частично открыть для посещения
16:28
В Украине создали платформу, где можно найти проверенную информацию о своем здоровье
16:22
Петр Порошенко
Порошенко: статус кандидата в члены ЕС для Украины – это тоже оружие против Путина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV