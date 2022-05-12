Во время восстановления Украины США будут рядом, - Госдеп

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, передает Укринформ .

"Конечно, первоочередной задачей является прекращение российской агрессии. Мы сосредоточены сейчас на этом", – отметил он.

По словам Неда Прайса, США сосредоточены на предоставлении Украине оборонной, экономической и гуманитарной помощи, однако также будут способствовать восстановлению страны.

"Но когда станет возможным оказывать помощь для восстановления Украины, чтобы снова возникла из разрушений, причиненных кремлем в разных частях страны, Соединенные Штаты также будут рядом", - подчеркнул спикер Госдепартамента.

США будут оказывать давление на РФ и помогать Украине, пока будет продолжаться война.

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