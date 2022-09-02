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Главная Общество Во время военного положения действовало в интересах российских владельцев: более 2 млрд грн активов предприятия из Винницкой области передали в АРМА

Во время военного положения действовало в интересах российских владельцев: более 2 млрд грн активов предприятия из Винницкой области передали в АРМА

2 сентября, 2022 пятница
11:12
Общество

Предприятие отказывалось от национализации имущества и действовало в интересах российских владельцев

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По информации Офиса, по ходатайству прокуроров ОГПУ более 2 млрд гривен активов передали Агентству по розыску и менеджменту активов. Раньше они принадлежали Винницкому предприятию по производству бытовой химии. Среди арестованных активов – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.

Сообщается, что активы были арестованы, поскольку предприятие сотрудничало с РФ. Конечным его бенефициаром является владелец российской косметической корпорации, один из известных российских олигархов из близкого окружения Путина.

Во время военного положения менеджмент компании пытался скрыть свою продукцию от национализации и действовал в интересах РФ. Да, они хотели вывезти продукцию, используя символику Красного Креста.

В ходе обысков правоохранители изъяли у предприятия компьютерную технику, серверное оборудование и документы. Также опломбированы оборудование для производства бытовой химии и складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом около 5 тыс. тонн.

  • В июле суд арестовал активы компании, работавшей на РФ и пытавшейся вывезти из Украины свою продукцию, используя символику Красного Креста.

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