Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

Сергей Бульба дал комментарий о возможных причинах приезда Лукашенко в Москву 17 февраля на встречу с Путиным.

"Слова Лукашенко, что он не будет привлекать свою армию в войну, не столь однозначны. К тому же потом он, угрожая, говорил Украине, что если его людей не будут убивать, то белорусская армия не будет участвовать в этой войне", - отметил белорусский общественный деятель.

Сергей Бульба добавил, что Лукашенко как бы переживает за своих крепостных, называя их "своими", хотя он все равно нелегитимен.

"Однако смысл в том, что Лукашенко собирался в Москву, чтобы просить аж $5 млрд. Обычно он просит $1,5-2 млрд, а здесь собирался просить $5 млрд. Мы все были немного насторожены, что же Лукашенко продаст такого, чтобы просить $5 млрд. И это для нас осталось, к сожалению, секретом, в настоящее время у нас пока нет этой информации. Мы не знаем, что он продал", - сказал Бульба.