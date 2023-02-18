Во время визита в Москву Лукашенко собирался в обмен на что-то просить $5 млрд, - руководитель "Белого легиона" Бульба
Сергей Бульба, белорусский общественный деятель и руководитель "Белого легиона", отметил, что Лукашенко обычно просит $1,5-2 млрд, а за что он просил $5 млрд вызывает настороженность
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
Сергей Бульба дал комментарий о возможных причинах приезда Лукашенко в Москву 17 февраля на встречу с Путиным.
"Слова Лукашенко, что он не будет привлекать свою армию в войну, не столь однозначны. К тому же потом он, угрожая, говорил Украине, что если его людей не будут убивать, то белорусская армия не будет участвовать в этой войне", - отметил белорусский общественный деятель.
Сергей Бульба добавил, что Лукашенко как бы переживает за своих крепостных, называя их "своими", хотя он все равно нелегитимен.
"Однако смысл в том, что Лукашенко собирался в Москву, чтобы просить аж $5 млрд. Обычно он просит $1,5-2 млрд, а здесь собирался просить $5 млрд. Мы все были немного насторожены, что же Лукашенко продаст такого, чтобы просить $5 млрд. И это для нас осталось, к сожалению, секретом, в настоящее время у нас пока нет этой информации. Мы не знаем, что он продал", - сказал Бульба.
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