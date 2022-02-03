Во время визита Эрдогана будет подписано соглашение о строительстве в Украине завода по производству "байракторов", - Резников

Об этом он сказал на брифинге.



"Планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере военных технологий… После подписания мы направим его на ратификацию в Верховную Раду. Одним из наполнений этого соглашения будет строительство завода Bayraktar - эти беспилотные летательные аппараты будут производиться именно в Украине", - сообщил Алексей Резников.



Кроме того, в Украине будет построен специальный учебный центр, где будут обучаться операторы, которые будут управлять беспилотниками.



По словам министра, следующие беспилотники будут использовать украинские двигатели от "Мотор Сич". Такое решение приняла турецкая компания.



Как пишет Bloomberg, глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна не прекратит военное сотрудничество с Украиной, чтобы угодить РФ.



"Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не предназначено для того, чтобы ориентироваться на Россию и не будет нарушено, чтобы угодить ей", - подчеркнул Фахреттин Алтун.



По его словам, украинско-турецкие соглашения "не связаны с текущей кризисной ситуацией", и сейчас государства планируют увеличить объем торговли до $10 млрд в год.



"Экспорт Турции в Украину почти удвоился за пять лет до $2,6 млрд в прошлом году, тогда как импорт вырос до 4,4 млрд долларов с $2,8 млрд за тот же период. Турецкие поставки в Украину в прошлом году осуществлялись пищевым текстилем и техникой, включая самолеты и наземную технику, а также сталь и железо", - сообщает издание.



Фахреттин Алтун отметил, что отношения Турции и Украины имеют "нечто большее, чем экспорт".



"Для Украины беспилотные летательные аппараты и турецкое партнерство имеют жизненно важное значение для защиты ее территории от РФ. Турция, с другой стороны, видит возможность совместного производства космических ракет и передачи схожих по технологии двигателей, что является ключевым местом для турецкой оборонной промышленности", - объяснил он.

Напомним, 26 октября 2021 года сообщалось о том, что ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в Операции объединенных сил.

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк сообщал, что "байрактары" постоянно задействованы в районе ООС, но не заходят на неподконтрольную Украине территорию.

3 декабря в телефонном разговоре Путин пожаловался Эрдогану на Украину в связи с использованием "байрактаров" на Донбассе.

Bloomberg написал, что Украина получит от Турции еще более 20 "байрактаров".

3 декабря сообщалось, что Турция продаст Украине больше "байрактаров", разведывательно-ударного беспилотного комплекса, чем ожидалось.

Турция заверила, что поставки в Украину "байрактаров" не связаны с напряжением на границе с РФ.

Украина запустила собственное производство "байрактаров".

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