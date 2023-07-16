Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Во время велогонки во Франции зритель стал причиной столкновения 20 спортсменов, когда пытался сделать селфи

Во время велогонки во Франции зритель стал причиной столкновения 20 спортсменов, когда пытался сделать селфи

16 июля, 2023 воскресенье
23:33
Мир

Во Франции во время велогонки "Тур де Франс" один из болельщиков попытался сделать селфи, из-за чего упали 20 велосипедистов - участников соревнования

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что этот инцидент произошел примерно в 130 км от финиша во время 15 этапа "Тур де Франс".

Когда оставалось около 125 км, перегонщик Зепп Кусс почувствовал удар по рулю. Спортсмен говорит, что его задел болельщик, который держал телефон в руке, делая селфи.

Кусс врезался в товарища по команде Натана ван Хойдонка, и в результате это привело к падению еще 20 участников марафона.

"В месте было сужение, на дороге был зритель и я предполагаю, что он просто задел мой руль. К счастью, я в порядке, и, надеюсь, с другими попавшими в аварию ребятами все хорошо", - сказал Кусс.

В BBC сообщили, что все попавшие в аварию участники завершили 179-километровый этап заезда.

Впоследствии после инцидента официальная учетная запись "Тур де Франс" опубликовала замедленное видео, на котором велоспортсмен Зепп Кусс ныряет под вытянутую руку зрителя со словами: "Пожалуйста, обратите внимание на гонщиков".

  • Львовянка Каролина Келюх стала чемпионкой Европы по велоспорту. 18-летняя спортсменка финишировала первой в спринте среди юниорок. В полуфинале она одолела соперницу из Великобритании, а в финале – из Франции.
Спорт
Франция
Читайте также:
американський дипломат Метью Брайза
15 июля, 2023 суббота
Не пообещать Украине на саммите вступление в НАТО после войны было стратегической ошибкой, - дипломат Брайза
16 июля, 2023 воскресенье
Командир Азова Денис Прокопенко встретился с личным составом после недавнего возвращения из Турции
Метью Брайза
15 июля, 2023 суббота
Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
17 июля
08:24
Обновлено
На Крымском мосту прогремели взрывы: "власть" заявляет о "чрезвычайном событии", движение остановлено. Двое погибших
08:21
Обновлено
За сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений, ВСУ нанесли 15 ударов по районам скопления живой силы врага
08:07
OPINION
Палач = жертва? Чем манипулирует Дубинянский?
08:01
Эксклюзив
Российская армия мощно контратакует на Купянском направлении, - депутат Харьковского облсовета
08:00
OPINION
на фото: Одри Тан
Как обезопасить будущее искусственного интеллекта? Тайваньская модель в помощь
07:29
В Японии дельфины напали на четырех пловцов
06:40
В Чехии вспыхнул масштабный лесной пожар, пострадали 5 спасателей
06:20
Китай и Россия начали совместные военные учения в Японском море
00:59
В США в результате наводнения погибли четыре человека, есть пропавшие без вести
00:43
ЧВК Вагнера
На границе между Беларусью и РФ вывесили флаги России и ПВК Вагнера
00:21
Bayraktar Байрактар
Власти Косово закупили у Турции ударные беспилотники Bayraktar
2023, воскресенье
16 июля
23:57
Байден одобрил обучение пилотов из Украины на истребителях F-16 в странах Европы, - Салливан
23:15
Дональд Трамп
Трамп объяснил, как за сутки мог бы остановить войну в Украине
22:53
Во временно оккупированных городах в Луганской области россияне не восстанавливают дома, там обостренная санитарная ситуация
22:23
Анналена Бербок
Бербок: Надо смотреть в лицо реальности – переговоры с РФ сейчас невозможны
22:05
Джейк Салливан
У США заканчиваются собственные боеприпасы, ведь их предоставляют Украине, - Салливан
21:51
Россияне нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонщины: погибла женщина
21:44
Джокович проиграл Алькарасу в 5-сетовом финале Уимблдона
21:36
Обновлено
Россияне ударили по промышленному предприятию в Харькове: один человек погиб, трое пострадали
21:33
Будущее Украины в НАТО, и это не будет обсуждаться, - представитель Белого дома
21:22
В Италии 17-летний немецкий студент поцарапал стены Колизея
20:58
Эксклюзив
Союзники поддержат удары по РФ, если это будет сделано украинским оружием, - политик Береза
20:47
Командир Азова Денис Прокопенко встретился с личным составом после недавнего возвращения из Турции
20:46
Путин принял передачу "Балтики" и Danone во временное управление России
20:27
В Ираке снесли минарет, которому 300 лет, чтобы расширить проезжую часть
20:16
В Кировоградской области столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и раненые
20:04
OPINION
Аргументы дьявола
19:43
Вагнеровцы в Беларуси понадобятся для взятия Сувальского коридора, - депутат госдумы РФ
19:38
Эксклюзив
Территорией Карабаха Россия пытается рассчитаться с Азербайджаном за обход санкций, - глава Европейской партии Армении Хзмалян
19:07
ВСУ ведут наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях, — Генштаб
18:45
Интервью
Байден понимает слабость Путина, но все же боится спровоцировать 3-ю мировую войну, - дипломат Брайза
18:45
МН17
ЕС накануне годовщины трагедии на авиарейсе МН17 в очередной раз призвал РФ признать свою ответственность
18:07
OPINION
Поколение войны
17:58
Убил трех человек, похитил автомобиль и совершил ДТП со смертельным исходом: в Харькове задержали 20-летнего злоумышленника
17:50
Инфографика
Курс валют 15 июля: евро дорожает
17:50
Интервью
Встреча Путина с Пригожиным и его бандой - это унижение президента РФ, - Пионтковский
17:24
Рекордная жара в Европе: Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов
17:10
В 76 лет умерла актриса и исполнительница песни Je tʼaime… moi non plus Джейн Биркин
17:04
Мы не можем ставить ПВО подальше от городов, - Игнат
16:39
Из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV