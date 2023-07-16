Во время велогонки во Франции зритель стал причиной столкновения 20 спортсменов, когда пытался сделать селфи
Во Франции во время велогонки "Тур де Франс" один из болельщиков попытался сделать селфи, из-за чего упали 20 велосипедистов - участников соревнования
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что этот инцидент произошел примерно в 130 км от финиша во время 15 этапа "Тур де Франс".
Когда оставалось около 125 км, перегонщик Зепп Кусс почувствовал удар по рулю. Спортсмен говорит, что его задел болельщик, который держал телефон в руке, делая селфи.
Кусс врезался в товарища по команде Натана ван Хойдонка, и в результате это привело к падению еще 20 участников марафона.
"В месте было сужение, на дороге был зритель и я предполагаю, что он просто задел мой руль. К счастью, я в порядке, и, надеюсь, с другими попавшими в аварию ребятами все хорошо", - сказал Кусс.
В BBC сообщили, что все попавшие в аварию участники завершили 179-километровый этап заезда.
Впоследствии после инцидента официальная учетная запись "Тур де Франс" опубликовала замедленное видео, на котором велоспортсмен Зепп Кусс ныряет под вытянутую руку зрителя со словами: "Пожалуйста, обратите внимание на гонщиков".
- Львовянка Каролина Келюх стала чемпионкой Европы по велоспорту. 18-летняя спортсменка финишировала первой в спринте среди юниорок. В полуфинале она одолела соперницу из Великобритании, а в финале – из Франции.
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