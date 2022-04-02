Во время вечерних обстрелов Одесщины часть ракет уничтожила украинская ПВО , - ОК "Юг"
В Одесской области украинская противовоздушная оборона сбили ракеты, несшие опасность гражданскому населению
Об этом сообщает Штаб Оперативного командования "Юг".
"Во время ракетных обстрелов Одесской области враг коварно пытался поразить объекты критической инфраструктуры, поражение которых может нести опасность гражданскому населению. Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны, ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем вооруженных Украины. Обстоятельства произошедшего уточняются", - отметили в Штабе командование.
- Напомним, ночью 2 апреля россияне совершили массированные ракетные удары по Одесщине , городу Днепр и окрестностям Кривого Рога .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное