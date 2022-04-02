Во время вечерних обстрелов Одесщины часть ракет уничтожила украинская ПВО , - ОК "Юг"

Об этом сообщает Штаб Оперативного командования "Юг".

"Во время ракетных обстрелов Одесской области враг коварно пытался поразить объекты критической инфраструктуры, поражение которых может нести опасность гражданскому населению. Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны, ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем вооруженных Украины. Обстоятельства произошедшего уточняются", - отметили в Штабе командование.

Напомним, ночью 2 апреля россияне совершили массированные ракетные удары по Одесщине , городу Днепр и окрестностям Кривого Рога .

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