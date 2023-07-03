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Главная Война с Россией Во время утреннего обстрела россияне попали по зданию СБУ в Сумах

Во время утреннего обстрела россияне попали по зданию СБУ в Сумах

3 июля, 2023 понедельник
21:13
Война с Россией

Во время атаки по Сумам утром 3 июля россияне попали иранским дроном в здание Службы безопасности Украины

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"К сожалению, наше государство пока не имеет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины", – сказал он.

Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате этих ударов, а также заверил, что Украина сделает "все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей".

"Сегодня мне докладывал генерал Олещук, командующий Воздушными силами, по поводу наших действий на усиление ПВО. Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе – стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – подчеркнул Зеленский.

  • Утром 3 июля Россия обстреляла Сумы из беспилотников. Зафиксировали 4 прилета БПЛА типа Shahed 136 по центру города. Как сообщали в Сумской ОВА, в результате попадания было повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома. Погибли два человека, 19 получили ранения
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