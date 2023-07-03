Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"К сожалению, наше государство пока не имеет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины", – сказал он.

Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате этих ударов, а также заверил, что Украина сделает "все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей".

"Сегодня мне докладывал генерал Олещук, командующий Воздушными силами, по поводу наших действий на усиление ПВО. Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе – стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – подчеркнул Зеленский.