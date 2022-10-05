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Во время украинского контрнаступления в Харьковской области погиб ирландский доброволец

5 октября, 2022 среда
13:46
война с Россией

В Украине во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области погиб 23-летний доброволец из Ирландии Рори Мейсон

Об этом пишет Sky News .

Подразделение Рори Мейсона подверглось обстрелам во время контрнаступательной операции Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.

"Рори Мэйсон погиб как военнослужащий Вооруженных Сил Украины во время боевых действий в составе Международного легиона обороны Украины вблизи российской границы", - пишут на сайте.

Смерть воина уже подтвердила его семья. Они узнали об этом от Министерства иностранных дел, которое оказывает консульскую помощь.

"Хотя мы глубоко расстроены его смертью, мы очень гордимся его мужеством, решительностью и его самоотверженностью, когда он немедленно обратился в поддержку Украины", - сказал отец Рори Роб.

Международный легион Украины заявил, что "память о Рори будет жить в его подразделении, в легионе и Вооруженных Силах Украины".

  • 6 сентября стало известно, что в бою за Украину погиб гражданин Австралии Джед Уильям Данахай.

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наступление ВСУ
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