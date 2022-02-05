Во время тушения пожара в Кривом Роге спасли мужчину

На место происшествия направлены дежурные отделения 11-й и 12-й государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, рассказывают в ведомстве.

По прибытию пожарных на место пожара установлено, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения спасли мужчину. Он был вынесен с помощью мягких носилок.

Работниками экстренной медицинской помощи мужчина госпитализирован в Криворожскую городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения и термические ожоги лица и левой верхней конечности".

Пожар локализован в 05:53 и ликвидирован в 06:20.

К ликвидации пожара были привлечены 11 бойцов личного состава и 3 единицы техники.