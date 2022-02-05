Во время тушения пожара в Кривом Роге спасли мужчину
5 февраля 2022 года в 05:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома, который находится на улице Кропивницкого, в Покровском районе города Кривой Рог, возникло возгорание
На место происшествия направлены дежурные отделения 11-й и 12-й государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, рассказывают в ведомстве.
По прибытию пожарных на место пожара установлено, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже.
Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения спасли мужчину. Он был вынесен с помощью мягких носилок.
Работниками экстренной медицинской помощи мужчина госпитализирован в Криворожскую городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения и термические ожоги лица и левой верхней конечности".
Пожар локализован в 05:53 и ликвидирован в 06:20.
К ликвидации пожара были привлечены 11 бойцов личного состава и 3 единицы техники.
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