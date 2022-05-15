Во время трансляции Евровидения фонд Сергея Притулы собрал не менее 2.5 млн

Об этом сообщил сам Сергей.



Средства подсчитали только на карточках, однако сумма увеличится, если посчитают поступающие в сам фонд деньги и криптовалюту.

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