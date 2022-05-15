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Во время трансляции Евровидения фонд Сергея Притулы собрал не менее 2.5 млн

15 мая, 2022 воскресенье
08:13
Общество Сергей Притула

Сергей Притула комментировал песенный конкурс "Евровидение-2022" в Twitter при условии, что его фонд соберет минимум миллион гривен

Об этом сообщил сам Сергей.

Средства подсчитали только на карточках, однако сумма увеличится, если посчитают поступающие в сам фонд деньги и криптовалюту.

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Сергей Притула
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