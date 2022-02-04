Во время суда Саакашвили потребовал пустить к нему врача

Об этом пишет Грузия Online .



"Вот уже пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, приехавший из Нью-Йорка, ежедневно пишет заявления, чтобы его допустили ко мне. Парикмахера пустили за день. По приказу Иванишвили ко мне уже пять недель не пускают врачей, это при тех условиях, когда у меня очень сильная слабость, впервые в моей жизни у меня серьезные проблемы с гипертонией, у меня очень сильная анемия, многие другие процессы, состояние ухудшается с каждым днем", - заявил Михеил Саакашвили.



Сегодня, 4 февраля, на заседании суда будут изучать доказательства обвинения. Также прокуратура представит своих свидетелей.

Вот уже пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, приехавший из Нью-Йорка, ежедневно пишет заявления, чтобы его допустили ко мне. Парикмахера пустили через день. По приказу Иванишвили ко мне уже пять недель не пускают врачей, это при тех условиях, когда у меня очень сильная слабость, впервые в моей жизни у меня серьезные проблемы с гипертонией, у меня очень сильная анемия, многие другие процессы, состояние ухудшается с каждым днем.

Напомним, 1 октября 2021 года премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября 2021 стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября 2021 года Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.

По данным Специальной пенитенциарной службы, Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале.

Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb