Во время суда Саакашвили потребовал пустить к нему врача
В Тбилиси на судебном процессе по незаконному пересечению границы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потребовал допустить к нему личного врача
Об этом пишет Грузия Online .
"Вот уже пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, приехавший из Нью-Йорка, ежедневно пишет заявления, чтобы его допустили ко мне. Парикмахера пустили за день. По приказу Иванишвили ко мне уже пять недель не пускают врачей, это при тех условиях, когда у меня очень сильная слабость, впервые в моей жизни у меня серьезные проблемы с гипертонией, у меня очень сильная анемия, многие другие процессы, состояние ухудшается с каждым днем", - заявил Михеил Саакашвили.
Сегодня, 4 февраля, на заседании суда будут изучать доказательства обвинения. Также прокуратура представит своих свидетелей.
Вот уже пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, приехавший из Нью-Йорка, ежедневно пишет заявления, чтобы его допустили ко мне. Парикмахера пустили через день. По приказу Иванишвили ко мне уже пять недель не пускают врачей, это при тех условиях, когда у меня очень сильная слабость, впервые в моей жизни у меня серьезные проблемы с гипертонией, у меня очень сильная анемия, многие другие процессы, состояние ухудшается с каждым днем.
- Напомним, 1 октября 2021 года премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября 2021 стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября 2021 года Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.
- По данным Специальной пенитенциарной службы, Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале.
- Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.
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