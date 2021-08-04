Во время столкновения поездов в Чехии погибли три человека

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Умерли оба машиниста, а также пассажирка.

Два поезда - немецкий экспресс EX 351, который шел из Мюнхена в Прагу, и чешский OS 7406 - столкнулись близ города Домажлице в Пльзенском крае на юго-западе Чехии.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что причиной столкновения стала ошибка одного из машинистов.

"EX 351 проигнорировал сигнал "стоп" и столкнулся с пассажирским поездом", - отметил Гавличек.