Во время столкновения поездов в Чехии погибли три человека
В Чехии три человека погибли при столкновении поездов
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Умерли оба машиниста, а также пассажирка.
Два поезда - немецкий экспресс EX 351, который шел из Мюнхена в Прагу, и чешский OS 7406 - столкнулись близ города Домажлице в Пльзенском крае на юго-западе Чехии.
Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что причиной столкновения стала ошибка одного из машинистов.
"EX 351 проигнорировал сигнал "стоп" и столкнулся с пассажирским поездом", - отметил Гавличек.
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