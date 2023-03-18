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Во время спецоперации в Ираке ликвидированы 4 боевика ИГИЛ

18 мартa, 2023 суббота
09:44
Мир

Четверо боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) были убиты в пятницу во время операции в западной провинции Ирака Анбар

Об этом сообщает Синьхуа.

В пятницу 17 февраля в иракской провинции Анбар была проведена спецоперация, в ходе которой уничтожили четырех боевиков "Исламского государства".

Отмечается, что силовики уничтожили автомобиль, используемый боевиками ИГИЛ, и захватили другое транспортное средство.

"Боевики ИГИЛ все еще действуют в огромной пустыне Анбар, которая тянется к границам Ирака с соседними странами Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Они проникают в Ирак из Сирии через почти 600-километровую границу, пытаясь снова перегруппироваться", - говорится в тексте Синьху.

Справка : ИГИЛ или "Исламское государство" – террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Оно возникло в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным центром "Аль-Каиды".

  • Напомним, в октябре 2022 года силы специальных операций США нанесли два удара по "Исламскому государству" на Севере Сирии, ликвидировав трех высокопоставленных лиц, ответственных за вооружение и вербовку бойцов и планирование нападений.
  • Уже в январе сообщалось, что американские военнослужащие уничтожили в Сомали одного из руководителей "Исламского государства" (ИГИЛ) Билала аль-Судани.
Ирак
терроризм
ИГИЛ
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