Во время спецоперации в Ираке ликвидированы 4 боевика ИГИЛ

Об этом сообщает Синьхуа.

В пятницу 17 февраля в иракской провинции Анбар была проведена спецоперация, в ходе которой уничтожили четырех боевиков "Исламского государства".

Отмечается, что силовики уничтожили автомобиль, используемый боевиками ИГИЛ, и захватили другое транспортное средство.

"Боевики ИГИЛ все еще действуют в огромной пустыне Анбар, которая тянется к границам Ирака с соседними странами Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Они проникают в Ирак из Сирии через почти 600-километровую границу, пытаясь снова перегруппироваться", - говорится в тексте Синьху.

Справка : ИГИЛ или "Исламское государство" – террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Оно возникло в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным центром "Аль-Каиды".