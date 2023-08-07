Во время сноса здания в столице Ирана произошел обвал: погибли три человека, 11 ранены
В Тегеране (Иран) произошел обвал нескольких зданий во время демонтажных работ - погибли по меньшей мере три человека, также известно об 11 раненых
Об этом сообщает Xinhua.
Инцидент произошел утром 6 августа, когда местные коммунальные службы под наблюдением полиции проводили снос аварийного здания. Однако снос здания привел к обвалу соседних пяти зданий, которые также не отвечали требованиям безопасности.
В полиции заявили, что здания были необитаемыми, однако под завалами все же оказались люди, из которых двое - сотрудники муниципалитета и четыре правоохранителя. Сейчас известно об 11 раненых людях и трех погибших, двое из них - полицейские. Еще четыре человека удалось спасти.
Спасатели отмечают, что одно из зданий разрушено полностью, а другие – частично.
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Недавно в Греции обрушился мост на въезде в Патру. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще около десятка пострадали.
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Кроме того, 23 июля в крупнейшем камерунском городе Дуала произошел обвал четырехэтажного здания, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще более десятка - получили ранения.
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