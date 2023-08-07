Об этом сообщает Xinhua.

Инцидент произошел утром 6 августа, когда местные коммунальные службы под наблюдением полиции проводили снос аварийного здания. Однако снос здания привел к обвалу соседних пяти зданий, которые также не отвечали требованиям безопасности.

В полиции заявили, что здания были необитаемыми, однако под завалами все же оказались люди, из которых двое - сотрудники муниципалитета и четыре правоохранителя. Сейчас известно об 11 раненых людях и трех погибших, двое из них - полицейские. Еще четыре человека удалось спасти.

Спасатели отмечают, что одно из зданий разрушено полностью, а другие – частично.